Új minőség a „Csücsökben”, Balatonakarattyán: Nánásiék, Sissy fagyizó, Kolbászfalu

Balatonakarattyán, a 71-es út mellett, a körforgalom tőszomszédságában, a „Csücsökben” hosszú ideje működik egy több egységből álló vendéglátóközpont. Korábbi években is megálltunk itt, nem volt sem jobb, sem rosszabb a hasonló balatoni büfékomplexumoknál.

Ide költözött tavaly a Nánási Pál–Ördög Nóra házaspár „Nekem a Balaton (Nánásiék)” delikát- és szuvenírboltja, immár terasszal, meleg konyhás önkiszolgáló bisztróval egybeépítve. Ezt az egységet vettük célba a minap estefelé, összességében jó élményt nyújtott a hely, vissza fogok még térni rá. Most inkább arról szólnék, ami az itt elköltött vacsora után következett a sors által nyújtott, nem várt bónuszként.

„Nekem a Balaton (Nánásiék)” delikát és szuvenír boltja (Fotó: A szerző felvétele)

Mert jó dolog a tervezettség és a jól felépített gasztroturné, de legalább annyira jó a spontaneitás jegyében felfedezni olyan helyeket, melyekről korábban nem is hallottunk. Márpedig be kell vallanom töredelmesen, hogy a megannyi fagylaltversenyen előkelő helyezéssel jutalmazott Sissy fagyizóról mindeddig nem olvastam, tény, hogy nem is ástam bele magam soha a műfajba mélyebben, jegyzek országos szinten nagyjából két tucat minőségelvű fagyizót, (a franchise-rendszerben működőket egynek számolva), melyeket magam is meglátogattam, némelyiket többször is, a toplistákat olvasgatom, de a versenyeredményekre még soha nem kerestem rá.

A Sissyben a díjnyertes fagylaltokat kóstoltuk végig, ezek név szerint: Eszterházy epercsoda levendulával (Balaton fagylaltja díj, 2022), Szelíd kender vad szederrel (Egy a természettel, 2. hely, 2021), balzsamos sült áfonya kecskesajttal (Év fagylaltja 2. hely, továbbá közönségdíj, 2021), Modena kincse (Év fagylaltja 3. hely, 2020), Rákóczi-túrós (Igazmondó fagylaltverseny, 1. hely), Mango Lassi (Igazmondó fagylaltverseny, különdíj).

A fagylaltok egytől egyig kiválóak voltak, ha egyet kellene választani közülük, a Mango Lassi lenne az, de ezt nem a szakmai szempontrendszer, hanem az egyéni ízlés diktálja.

Sissy fagyizó (Fotó: A szerző felvétele)

Fagylaltozás után már ültünk volna be az autóba gasztroturnétársammal, hogy szálláshelyünkön végre ihassunk együtt egy jó pohár bort, de végül győzött a megismerési vágy, s bár már jóllaktunk, mégiscsak érdekesen szólt a Google Mapsen jelölt pár lépésnyire fekvő Kolbászfalu, melynek eddigi 56 értékelése között elsöprő többségben vannak az ötpontosok, jelenleg a hely 4,9 ponton áll. Úgy véltük, annyit megér, hogy legalább kívülről megnézzük, s vessünk egy pillantást az étlapjukra.

Elsőre az ragadta meg a figyelmem, hogy tartanak a nagyipari csapoltak mellett palackos Hübris sört. Egy kolbászokra épített bisztró, ahol tisztességes sört kínálnak, eleve bizalomgerjesztő, ott majdnem biztos, hogy az ételekre is odafigyelnek. Szóba elegyedtünk az egyik kedves, barátságos, kommunikatív felszolgálóval, majd az üzletvezetővel, akik készségesen válaszoltak záporozó kérdéseinkre.

Megtudtuk, hogy a helyet egyik beszélgetőtársam, Bíró Ferenc, a Zoltán utcában évtizedek óta sikeresen működő Iguana nevű mexikói étterem korábbi üzletvezetője alapította az idén Ökrös Gergellyel, a TV2 gyártási és kreatív igazgatójával, aki történetesen a szomszédos fagylaltozónak a tulajdonosa.

Segítségére volt az üzlet megindításában a kolbászkészítés élő legendája, a sajtóban csak kolbászkirályként emlegetett Dékány Ferenc, akinek nyolcvanhét évesen is szenvedélye a kolbászkészítés. Együtt alkották meg a szortimentet, amiben nem kevés különlegesség kóstolható.

A kolbászok darabra kérhetők, eleve úgy állították össze a menüt, hogy kedvezzen azoknak, akik elsősorban kóstolni akarnak. Más nemzetek ízvilágának jegyében megalkotott kolbászok hetven grammot, a gyulaiak tíz dekát nyomnak.

Némi hezitálás után az ötös szett mellett döntöttünk, mert a hármas-négyes kombinációkba nem fértek bele azok, melyeket a „must have” kategóriába soroltunk. Így aztán rendeltünk egy gyulai csípőset, egy mexikói ihletésű chorizozsánerűt, egy indiait, érdekelt továbbá a loukanika (görög narancsos kolbász), valamint a luganega (olasz mazsolaboros kolbász) helyi rekonstrukciója.

Kérhető a kolbászok mellé sült, steak- és serpenyős burgonya, krumplisaláta, számunkra a kenyér elégségesnek tűnt, főleg jóllakottan, meg ugyebár a kenyér kiváló teszt abban a tekintetben is, hogy mennyire mély egy adott helynek a minőség iránti elkötelezettsége. Hogy mást ne mondjak, a kenyérteszten eddig az általam meglátogatott, egyébiránt a fő profil, a hal tekintetében kiemelkedő halsütők közül egy se vizsgázott jelesre, a friss ipari kenyérért nem jár a közepesnél jobb osztályzat.