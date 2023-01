Mitologikus húsételek az újranyitott sóstói Svájci Lakban

A Sóstófürdő egyik nevezetes épülete a szászországi Melhouse János által tervezett Svájci Lak, mely 1866 óta működik vendégfogadóként. A bejáratnál márványtábla őrzi Blaha Lujza és Krúdy Gyula látogatásának emlékét. Az étterem gasztronómiai szempontból tíz éve katasztrofális volt, a halászlé és a rántott harcsa is pangasiusból készült, a többi fogás sem haladta meg a kelet-magyarországi main stream akkori, nem túl magas szintjét, sőt, inkább az alá sorolnám őket. Aligha tértem volna ide vissza, ha nem veszem hírét annak, hogy „Meatology – Svájci Lak” néven nyitottak újra.

A Pataky testvérek által jegyzett ötletes márkanév számomra szinte ellenállhatatlan vonzerővel bír s persze nemcsak hangzása miatt.

Van, aki zsigeri averziót érez a szóviccekkel szemben, jómagam kifejezetten élvezem az esetenként nyelvhatárokat is átütő szójátékokat. A hús és a találkozás azonos angol ejtésével több egység is játszik, mint debreceni és

nyíregyházi Meating burgerező vagy a Bajcsy Zsilinszky úti Meating point foodbar. A hús és a mitológia összekapcsolása húsimádóknak még szívmelengetőbb üzenet.

Budapesten nem sokkal nyitás után látogattam meg a Bajcsy Zsilinszky utcai, ma is működő, majd pedig a Ferenciek tere vonzáskörzetében, a Haris közben valamivel később nyitott, mára már bezárt Meatology-egységet, mindkettőt a legjobb élményeim közé sorolom. (Utóbbiról szóló élménybeszámolómat lásd itt) A corporate séf ezidőtájt a debreceni Ikonban Pataky Péter mellett edződött Berza Balázs.

A nemrég újranyitott Svájci Lakban kínálnak magyaros reggelit, gulyáslevest, burgereket, valamint steakeket prémium minőségű érlelt húsokból. Nem hiányzik az étlapról a saját fejlesztésű szürkemarha és mangalica húsból készült debreceni páros sem. Több alkalommal is volt szerencsém kóstolni, bizton állíthatom, műfajcsúcs.

A „rendes ételek” címszó alá gyűjtött hét kompozíció többsége kóstolásra csábít a magyar és a távol-keleti konyha találkozásából született, gyömbéres marhapörkölttől, amit udon tésztával, pak choi-jal és gyömbéres uborkasalátával körítenek, elegészen a káposztás rétessel, lilakáposztával, zöldalmával és pecsenyemártással felszolgált fél kacsáig. Az „étlapon túl” címszó alatt kínált fogásaik is ínycsiklandóak, legyen szó a picanha-val (hegyes marhafartővel) kínált pho átiratról, a füstölt velőscsontról vagy a mangalicapörcös speclivel és uborkasalátával társított paprikás csirkecombról.

Saját márkájú, hatféle sörüket a miskolci Zip’s készíti, ezek meglepően kedvező áron, 1200 forintért kaphatók dobozban és/vagy csapolva. A szortiment: lager, special pilsner, búza, dupla ipa, baltic porter és imperial stout. Kínálnak még cidert is a Budapréstől s valahogy felkéredzkedett az itallapra a Heineken Mort Subite-je is. Közel negyven minőségi bort tartanak, ezek többségét a legjobb magyar borászok jegyzik, Spiegelberg Istvántól Lenkey Gézán, Tarnóczy Zoltánon keresztül Vámos Attiláig. A töményital-választék is figyelemre méltó. Aki volánnál ül, a Valaha tanya szörpjeiből válogathat.

Az előételképpen rendelt, négy hetes érlelésű Angus bélszínből készült marhatatár jó ízű, kár, hogy darálták a húst, vagdosva sokkal több érvényesül az alapanyag erényeiből. Kiváló kenyeret és szépen tálalt zöldségeket adnak hozzá.

A smokerben készült halászlé durvára passzírozott, tiszai stílusú, kellemesen füstös. Ötletes a meleg füstön hőkezelt, pálcikára tűzött szürkeharcsa betét, ami a tál tetején foglal helyet. Budapesten kellemes meglepetésként ért, hogy háromféle Gabko chiliszószt hoztak ki a főétel mellé, itt már csak megelégedéssel nyugtáztuk, amikor elénk tették a világbajnok szószokat.

A fish and chips-et gyermekeknek kínálják, de mi is elcsábultunk, ez a műfaj könnyen bűnbe viszi az embert. A krumpli jó minőségű mirelit, a pontydaraboknak jót tenne egy pankó morzsás panír s a tálaláson is lehetne még kicsit dolgozni. A remoulade mártás jó ízű.

Az erdei gyümölcsökkel díszített mákos créme brullée remek, jó ízű, jó állagú, szép zárását képezte egy kellemes ebédnek.

A kiszolgálás udvarias, gyors, külön öröm volt, hogy elmenőfélben összefutottunk Pataky Tiborral, akivel már a Haris közi egységben is alkalmam volt hosszabban beszélgetni, felajánlotta, hogy körbevezet, megmutatta a márkás BBQ felszereléseket is, egyiken épp akkor kezdődött a harcsa hőkezelése.