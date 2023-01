Borszakírók válogatása

Forrás: Facebook/Magyar Borszakírók Köre Dr. Kosárka József nem újságíróként kezdte pályafutását. A Külügyminisztériumban kezdett, majd sajtó- és kulturális attaséként dolgozott Japánban, amit számos diplomáciai tisztség követett: konzul volt Venezuelában, nagykövet Mexikóban, Chilében és Peruban. Főleg utóbbi két állomáshelyén fordult a bor- és gasztronómia felé, próbált oda-vissza szakmai kapcsolatokat kiépíteni állomáshelye és Magyarország között. Számos cikke jelent meg a magyar borkultúráról spanyol és angol nyelven, a Magyar Bor Akadémia és a Tokaji Borlovagrend is tagjává választotta. Diplomáciai pályafutása után borbírálóként részt vett a világ nagy borversenyein, kezdeményezője és alapító tagja volt a Magyar Borszakírók Körének, de szerepet vállalt a Magyar Sommelier Szövetség munkájában is.

A Magyar Bor Nagydíj csúcspontja a decemberi bírálat, amikor a borszakírók két bizottságba tömörülve kóstolták végig a Super 12 borait a budapesti Fill the Winebox borbár különtermében. A két bizottság különböző sorrendben kapta poharába ugyanazokat a borokat annak érdekében, hogy a sorrend ne befolyásolja a végeredményt. Az egymás után következő tételek ugyanis akarva-akaratlanul hatással vannak egymásra, ízlelőbimbóink másként viselkednek savasabb vagy lágyabb érzet, vaskosabb vagy karcsúbb test után, befolyásolva értékítéletünket.

Természetesen mindkét bizottság először a fehér-, majd a vörösborokat kóstolta. Számomra a fehér sor jóval izgalmasabbnak mutatkozott a vörösnél. Nemcsak azért, mert a rajnai rizlingeken kívül kizárólag őshonos vagy kelet-közép-európai szőlőfajtákat kóstoltunk, hanem nemzetközi összehasonlításban is igen komoly minőséggel találkoztunk.

Nehéz volt a választás, nekem személy szerint a 2022-es Év bortermelőjének választott Figula Mihály Köves 2020 bora tetszett a legjobban. Olaszrizling-alapú házasítás, amit 30 százalék furmint egészít ki. Ahogy a neve is mutatja, a termőhelyre koncentrál, gazdag, olajosan mozgó, gyógynövényes, méhviaszos illatú, igazi nagy balatoni fehérbor. A bor olaszrizling része vörösboros technológiával, azaz héjon erjesztéssel készült, ezt a „narancsboros” jelleget egyébként csak visszafogottan lehet érezni benne. Nagyon szép munka, értő kezekkel használva a hordós érlelést, ahol a fa inkább csak kiegészít, fűszerez, nem dominál. Hogy a termelő mennyire komolyan veszi ezt a „gyermekét”, arra az ára is utal (34 500 Ft, Bortársaság). Elsőre meg is lepődtem, aztán arra gondoltam, miért ne engedhetné meg magának egy magyar borász, hogy a mindössze 1306 palackot számláló csúcsborát a nagy nemzetközi fehérborok mellé pozícionálja? Van ez a bor olyan szinten, mint egy Grand Cru Chablis, egy Grosses Gewächs Riesling vagy a legendás kaliforniai Chateau Montelena chardonnay? Ha engem kérdeznek, igen. A győztes végül mégsem a Köves lett, hanem az általam második helyre rangsorolt Cseri Pincészet VII. Septimus rajnai rizling S 2019, Pannonhalmáról. Ami egyébként nekem is nagyon tetszett, már az illatából dőlt a jellegzetes virágos-petrolos „fajtajelleg”, izgalmasak voltak a savai is.

Fotó: Cseri Pincészet

A pincészet webshopján 5800 forint az ára. Már csak ebből a Super 12-ből is látható, hogy óriási a fejlődés a rajnai rizlingek terén – három került be a legjobb 12-be –, mégis úgy gondolom, Magyarország csúcsborainak inkább helyi szőlőfajtákból kellene kikerülniük. Ez persze semmit nem von le a Cseri Pincészet érdemeiből!

A vörösboroknál korántsem láttam ennyire rózsásnak a helyzetet. Voltak ugyan izgalmas, egyedi tételek, de a többség szerintem inkább csak a nemzetközi középszert érte el. Kiemelkedőt számomra Von Beöthy kékfrankosa és a Pécsi Egyetemi Borbirtok merlot-ja nyújtott, de a „kollektív bölcsesség” Günzer Tamás GT50 2019 borának ítélte oda a díjat. Ami a pincészet honlapja szerint már el is fogyott, de még néhány kereskedőnél fellelhető. Én a Borvilág.hu és a Veressborfehérvar.hu oldalakon még találtam belőle 4-5000 forint közötti árakon.

