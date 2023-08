Kompromisszummentes minőség: a nagyszebeni Lumos coffee and brunch

Come de Cherisey, a Gault Millau kiadó igazgatója az étteremkalauz 2016-os magyar kiadványának a Larus rendezvényközpontban megtartott bemutatóján elmondta, hogy Európa étterembe járó közönségének három legfontosabb orientációs pontja a Michelin, a Gault Millau és a Tripadvisor. Azt is hozzátette, hogy utóbbi esetében az értékelések negyven százaléka nem valós. Mint rutinos törzsfelhasználó merem állítani, hogy ez így, ebben a formában megfogalmazva erős túlzás, de hogy létező jelenséget fed, az nem kétséges. Amikor egy étterem értékelései között megjelenik több ötpontos vélemény, olyan emberektől, akik összesen két-három egységet értékeltek, garantált, hogy a tulajdonos, a családja és az ismeretségi körük áll ezek mögött. S az is megeshet, hogy egy teljesen alaptalan leértékelés a tulajdonos valamely ellenségének vagy a konkurenciának tudható be.

Mindazonáltal a Kárpát-medence legnépszerűbb helyeit ezrek megítélése alapján sorolják be a Tripadvisoron, ekkora tömegben elvesznek, feloldódnak a manipulált értékelések.

2016 óta változott a képlet, ma már nagyon sokan a Google Mapsre beküldött vélemények mentén választanak célpontot, még igényes barátaimtól is hallottam olyan érvelést, hogy melyik hely hány ponton áll ezen a fórumon. Holott a közönség meglehetősen alacsony igényszintje miatt itt alig van négy pont alatti hely, a középszer tarol, a teljesen érdektelen, mind étel, mind ital tekintetében ultrakommersz helyek 4,5 pont körül teljesítenek, míg a kiemelkedő egységek szintén.