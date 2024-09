A skót sárkány – a legerősebb sör nyomában

Mitől lesz erős egy sör?

Az élesztő az erjeszthető cukrot alkohollá és szénsavvá bontja, ezért a cefrézési eljárásban minél több malátát és egyéb cukrot használnak, annál erősebbre erjeszthető egy sör. Ezt mérik a sör Balling-fokával vagy Platojával. Míg egy normál minőségi láger 11-12 ⁰B szárazanyagtartalmú, addig egy erős belga quadrupel, vagy egy imperial stout akár 28-30 ⁰B is lehet. A lágereknél is megtalálható az úgy nevezett jégbak, amit úgy készítenek, hogy egy erős baksör folyadéktartalmának egy részét kifagyasztják és így egy sűrűbb még testesebb sört kapunk. Evvel az igen költséges eljárással maximálisan 82% alkoholtartalmú sört lehet elérni, így az 5 százalékos lágerekhez képest a felső határ szinte a csillagos ég.

Skót-bajor számháború

A Guinness-rekordok rengeteg agyament dologban mutatnak be legeket. Az amerikai craft főzde, a Samuel Adams kezdte 2002-ben a számháborút. A 24 majd 27 és 28 százalékos Utopias ma is a világ egyik legdrágább söre.

Az egészen különleges palackért csaknem 500 amerikai dollárt kérnek el a szakboltokban. A rövid csendesség után 2009-ben indult el újra a vetélkedés a skótok és a bajorok között. A bajor Schorschbräu tulajdonosai is szerették volna a legerősebb sört megalkotni.

Ez volt az első 31%-os Schorschbock, amire a polgárpukkasztó reklámjaival elhíresült skót punk főzde, a Brew Dog válaszul elkészítette a Tactical Nuclear Pinguin névre hallgató sört 32%-os alkoholtartalommal.

Fotó: Drink Station

Az elnevezés a folyékony nitrogénes kifagyasztás technológiájára is utal. A bajorok persze nem hagyták magukat és megfőzték a Schorschbock 2.0-s változatát 40% százalékkal. Természetesen érkezett a válasz a 41%-os skót sörrel. A Sink the Bismarck egy II. világháborús filmsorozat címe is, egyben utalás a brit sörfölényre. A bajor főzde ismét feljebb srófolta a licitet és a naftát, és a következő baksörük immár 43%-os volt. Erre a skót punkok egy virtuális all-int terítve az End of History fantázianevű 55%-os sörrel rukkoltak elő.

Az 500 palack nedűt balesetben elhalálozott mókuskák bőrébe preparálták, ami még morbidabbá tette a vállalkozást. Egyben ki is jelentették, hogy részükről a játék itt véget ért, befejezték a virtuskodást. A Schorschbräu azért még megfőzte a maga 57%-os sörét, amit már egy holland 58%-os főzet taszított le a dobogóról.

Fotó: Schorschbräu

A trófea azonban hamarosan visszakerült Skóciába, mert a Brewmeister sörfőzde megalkotta a 65%-os Armageddont majd pár évvel később a 67,5%-os Snake Venom is a boltokba került.

Megérkezett a legerősebb

A skótok azóta is tartják az elsőséget. Az új listavezető a 88Brewery, akik a Beithir Fire névre hallgató 75% alkoholtartalmú sörrel a hónuk alatt rúgták be a sörösboltok ajtaját. A névadó a skót-gael mitológia kígyószerű sárkánya, aki itt a söröspalackon tüzet is okád. Nem csoda, ez még pálinkából is erős volna, rá is van írva a palackra, hogy 35ml-nél többet egyszerre ne igyunk belőle.

Fotó: Drink Station

Az új sör már Magyarországon is megvehető. Az egyedi számozott sárkányos 0,33 literes palackért nem kevesebb, mint 20,000 Ft-ot kell fizetni a webshopban. A főzde információi alapján, kóstolva a gyümölcsös-füstös illatok után a malátaalap masszív aromái sejlenek föl, és az alkohol aztán átmelegít. A Beithir Fire-t, akár a Snake Venomot már tiszta szesszel dúsítják, így érik el ezt a megrázóan magas alkoholfokot. Egy ilyen sör aztán az idők végéig is eltartható, a főzde, szintén ügyes marketinges fogással, 100 év szavatosságot vállal a sörére.

Fotó: Drink Station

A legerősebb magyarok

A magyar kisüzemek az ezredforduló után igyekeztek különleges söröket is készíteni. A Szent András Sörfőzde jogelődjében elkészült a 9%-os Black Rose duplabak, a nagykátai Bauer a Drakula névre hallgató sötét söre meg már 10 majd később 11 százalékosra sikeredett. Kiss Tamás, a kiskunhalasi Hopfanaticban lépett szintet, amikor megfőzte a Tsunamit, ami egy 15,2%-os imperial bourbon coffee stout volt. Ma már a 12-14%-os főzetek általánosak, gondoljunk a Szent András vagy a Mad Scientist stoutjaira vagy a Horizont Night Shift termékcsaládjára.

A – tudomásom szerint – legerősebb magyar sört a Reketye Sörfőzde jegyzi. A portói hordóban érlelt Never Before double imperial stout egy limitált sörkülönlegesség volt, melynek az első két változata 18%-os alkoholtartalmú harmonikus, a sör és a bor határán egyensúlyozó csodás ital volt.

Ezzel az alkoholtartalommal a normál sörélesztő már nem birkózik meg, így a főzdében bor- és pezsgőélesztő felhasználásával tenyésztettek ki egy olyan törzset, ami ideálisan leerjesztette ezt a remek sört.

Sör vagy párlat?

Visszatérve a fenti skót őrületekhez, jogos a kérdés, nevezhetjük-e sörnek, de ebből korsószám semmiképp sem lehet fogyasztani. Jómagam a Brew Dog Pinguinjét kóstoltam korábban, és már az is inkább kuriózumként volt élvezetes, sörként kissé értelmezhetetlen, bár határozottan vannak sörös vonásai.

Fotó: Brewdog

Gyűjtők, extrém untappd-huszárok persze biztos rámozdulnak a különlegességre, az átlagfogyasztóval együtt én maradok egy jó pilzeninél, vagy ha igazán erősre vágyom, megelégszem egy krémes, ízes imperial stouttal vagy egy izgalmas barleywine-nal.