Ez a ritka gomba segít megakadályozni az elbutulást

Nem is kell rögtön gyógyszer vagy étrend-kiegészítők után nyúlni, már az is nagy segítség lehet, ha sokat vagyunk a barátainkkal, ápoljuk a társas kapcsolatokat, olvasunk, kézimunkát végzünk, kirándulunk vagy épp keresztrejtvényt fejtünk. Persze nem árt belsőleg is támogatni egyik legfontosabb szervünket, az agyunkat.

Egy ritka gomba segíthet frissen tartani az elménket

Sokféle csodaszer létezik, ám önmagában egyik sem nyújt teljeskörű védelmet, vagy jelent önmagában megoldást egyes problémákra. A kutatók azonban folyamatosan azon dolgoznak, hogy a most gyógyíthatatlannak tűnő betegségekre megoldást találjanak. Így fedeznek fel gyógyszereket és olyan növényeket, melyeknek pozitív egészségügyi hatásait nem, vagy csak korlátozottan ismerték.

A közönséges süngomba, vagy más néven oroszlánsörény-gomba egy ritka gombafajta. Magas páratartalmú környezetben, idős, lombhullató fák elhalt részein fejlődik. Ázsiában ismerik, sőt fogyasztják, de nem is feltétlenül mint gyógyszer, hanem kulináris értéke miatt gyűjtik és termesztik. Az íze emlékeztet a tenger gyümölcseire, míg citrusos és kókuszos aromajegyeket is felfedezni benne.

A hagyományos kínai orvoslásban már évezredek óta használják gyógygombaként. Kivonatát világszerte étrend-kiegészítő formájában is árulják – olvasható a USA Medical honlapján.

Miért egészséges a süngomba?

A süngombában található fehérje, így élelemként is fontos, sőt élvezeti értékkel is bíró táplálék, ám emellett tele van vitaminokkal és ásványi anyagokkal. A süngombában található például B- és D-vitamin, illetve számtalan fontos nyomelem is.

Kalcium

Kálium

Vas

Szelén

Germánium

Réz

Cink

A süngomba fogyasztásának jótékony hatásai

A tudományos kutatások és állatkísérletek alapján a süngomba a benne található béta-glükán poliszacharidoknak köszönheti pozitív élettani hatásait. Legfőbb tulajdonsága, hogy segíthet megakadályozni az időskori elbutulást, hozzájárulhat ahhoz, hogy sokáig megmaradjon a szellemi frissesség, hogy az agyunk jól és hatékonyan működhessen.

