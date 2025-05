Ezért esik le a panír a rántott húsról, mutatjuk!

Köztudott, hogy a magyar ember ha tehetné, mindent bepanírozna, majd kirántana. Nem véletlen, hogy kedvenc ételeink között igen méltó helyet foglal el a rántott hús, így a rántott csirke is. Azonban biztos ti is szembesültetek már azzal a bosszantó bakival, hogy minden előjel nélkül leesik a húsról a panír. Íme, a megoldás, a Mindmegette megmutatja!

Rántott hús. Forrás: Pexels.com

Legyen szó egy ünnepi vacsoráról vagy hétvégi ebédről, ha nem is rendszeresen, de gyakran bérelt helye van a rántott ételeknek. Ilyen fogás a rántott csirke is, hiszen gyorsan elkészíthető, laktató, istenien finom, nem mellesleg pedig szinte bármilyen körettel működik. Azonban visszatérő buktatója lehet az ételnek az alapos panírozás és a helyes sütési technika mellőzése. Ilyenkor jön az, hogy a panír leesik a húsról, ez pedig nagyban befolyásolja az étel ropogósságát, az ízét, ráadásul a gusztusos tálalás lehetősége is elúszik. Na de mi lehet ennek az oka?

1. Nedves a csirkehús

Van egy nagyon fontos lépés, amire még a panírozási folyamat előtt oda kell figyelnünk. Fontos, hogy mielőtt a rántott húsnak szánt csirke a lisztben landol, ne legyen nedves! Szárítsuk meg alaposan minden oldalát egy papírtörlő segítségével. Ellenkező esetben a liszt elázik, és nem fog megfelelően tapadni, ebből kifolyólag pedig a panírozás többi részére is már igen korán keresztet vethetünk.

2. Rázzuk le!

Ha azt akarjuk, hogy a tojás tökéletesen tapadjon, akkor a felesleges lisztet óvatosan rázzuk le a csirkéről. Ha nem így teszünk, akkor a liszttöbblet miatt a felvert tojás nem fog rendesen tapadni a csirkére, így pedig a panírtól is elbúcsúzhatunk.

3. Ne spóroljunk a morzsával!

Ha csak „megmutatjuk” a húst a zsemlemorzsának, akkor bizony borítékolható, hogy elbúcsúzhatunk a tökéletesen ropogós panírtól. A rántott csirke készítésére is érvényes az a szabály, ami nagyjából az összes ételre. Ne spóroljunk a hozzávalókkal, így a morzsával sem! Ellenkező esetben nem lesz egyenletes a bunda, sütés után pedig nem lesz annyira élvezhető az étel, mint amilyenre számítanánk.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels.com)