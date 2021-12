Az olimpiai ezüstérmes francia válogatott látogat Kaposvárra

A koronavírussal megfertőződött Ivkovics Sztojan szövetségi kapitányt várhatóan továbbra is Pór Péter edző helyettesíti a magyar kispadon, ahogy tette azt a selejtezők első fordulójában, Portugália ellen is pénteken.

Noha a portugál újságírók rendkívül tiszteletlenül viselkedtek a sajtótájékoztatón Pór Péterrel, akibe igyekeztek belefojtani a szót, a portói találkozón a hazaiaknak nem volt válaszuk a magyarok játékára. Az elejétől a végéig vezetett a Pór-csapat, s bár a vége váratlanul szoros lett, így is 81-75-ös sikert aratott a válogatott, amelynek a második csoportmeccsén jóval nehezebb dolga lesz.

Franciaország igazi sztárcsapat, az idei tokiói olimpián ezüstérmes volt, a 2019-es világbajnokságon harmadik lett. Vincent Collet együttese – ahogy az ebben az időszakban lenni szokott – persze nem a legerősebb összetételében áll fel Kaposváron, és akkor még finoman fogalmaztunk.

Portugáliában a Falco játékosa, Perl Zoltán (a labdával) volt a válogatott egyik legjobbja Fotó: Unger Tamás / Vas Népe

A vb-selejtezőkre összehívott keretből egyetlen játékos, Andrew Albicy volt tagja a Tokióban a nyáron ezüstérmes gárdának. Az NBA-ben szereplő sztárok, mint például Rudy Gobert éppúgy nem játszanak a kvalifikációkon, mint több, az Euroligában érdekelt kulcsjátékos – a mienknél ugyanezen okból hiányzik a Real Madridban kosárlabdázó Hanga Ádám.

Ami azonban nálunk egyetlen kosárlabdázó kiesését jelenti, az a franciáknak lényegében teljesen új keretet eredményez.

Pór Péter ugyanakkor figyelmeztetett: a franciáknak a B, de még a C csapata is bombaerős. Hasonló állásponton volt a lapunknak nyilatkozó Keller Ákos csapatkapitány, aki a 15 pontjával Portóban is vezér volt: – A franciák ellen az lehet a cél, hogy minél jobban megnehezítsük a dolgukat hazai pályán. Nem a legerősebb keretükkel érkeznek, de így is kőkemény ellenfélről van szó.

Franciaország az első fordulóban 73-67-re legyőzte Montenegrót hazai pályán. A vb-selejtezők első csoportkörében az összes négyesből három válogatott jut tovább, s a magyar csapat a portugáliai győzelemmel fontos lépést tett ebbe az irányba. Ugyanakkor nem mindegy, hogy hány szerzett ponttal kerül egy válogatott a kvalifikáció második csoportkörébe, oda ugyanis a továbbjutók magukkal viszik az addigi eredményeiket.

Világbajnoki selejtező, E csoport, 2. forduló, hétfő: Magyarország–Franciaország 18.00 (tv.: M4 Sport), Montenegró–Portugália 18.30. A csoport állása: 1. Magyarország 2 (81-75), 2. Franciaország 2 (73-67), 3. Portugália 1 (75-81), 4. Montenegró 1 (67-73).

Borítókép: Keller Ákos büntetőt dob a válogatottban (Fotó: Koncz György/Nemzeti Sport)