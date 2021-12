Az utolsó utáni pillanatban buktak pontokat Dárdaiék

A Hertha a 40. percben Marco Richter góljával szerezte meg a vezetést a kiesőjelölt Augsburg ellen, majd a mérkőzés hajrájáig őrizte az előnyét. A győzelemmel három pontra elléphetett volna a berlini csapat a kiesőzónától, ehelyett azonban a 97. percben a hazaiak védelmi hibáját kihasználva Michael Gregoritsch egyenlített, így Dárdai Pál együttesének meg kellett elégednie az egy ponttal és a tizennegyedik hellyel a tabellán.

„Magyar” mérkőzést is rendeztek szombaton a Bundesligában: a Novothny Somát foglalkoztató Bochum Sallai Roland csapatát, a Freiburgot fogadta. A vendégek kerültek előnybe a második félidő elején, azonban a Bochum kisvártatva egyenlített, majd a hajrában fordítani is tudott. Novothny a kispadról nézte végig csapata 2-1-es győzelmét, míg Sallai csereként állt be az utolsó negyedórára. A Freiburg zsinórban harmadszor kapott ki, lecsúszhat a dobogóról, vasárnap az Union Berlin és a Bayer Leverkusen is átugorhatja. Előbbinek a Frankfurtot, utóbbinak az RB Leipziget kell legyőznie ehhez.

A lipcseiek játékoskeretében egyébként ott lehet koronavírus-fertőzése után Gulácsi Péter, ehhez arra van szükség, hogy a szombati vírustesztje negatív eredményt hozzon. A szintén magyar válogatott Willi Orbánról pénteken derült ki, hogy ő is megfertőződött, ezért nem léphet pályára a Leverkusen ellen, Szoboszlai Dominik viszont sérülése után várhatóan bevethető lesz.

A Borussia Dortmund 3-1-re nyert szombaton a Wolfsburg vendégeként, így átmenetileg, legalább a Bayern München esti, Bielefeld elleni mérkőzéséig (18.30, tv: Arena 4) átvette a vezetést a tabellán.

Bundesliga, 13. forduló: Greuther Fürth–Hoffenheim 3-6 (1-2) Hertha BSC–Augsburg 1-1 (1-0) 1. FC Köln–Borussia Mönchengladbach 4-1 (0-0) VfL Bochum–Freiburg 2-1 (0-0) VfL Wolfsburg–Borussia Dortmund 1-3 (1-1) VfB Stuttgart–FSV Mainz 2-1 (1-1) később: Bayern München–Arminia Bielefeld 18.30 vasárnap: Eintracht Frankfurt–Union Berlin 15.30 RB Leipzig–Bayer Leverkusen 17.30

Borítókép: Dárdai Pál (Fotó: EPA/Ronald Wittek)