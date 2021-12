Bravúr! Piros Zsombor nyert, vezetünk az ausztrálok ellen a Davis-kupában

Annál jobban nem is kezdődhetett volna Piros Zsombor mérkőzése a top 100-as John Millman ellen, mint hogy elvette az ausztrál adogatását. Az ifjú magyar bátran, sokat kockáztatva, az esélytelenek nyugalmával ütötte a labdát, 2:0-s vezetésénél esélye volt a kettős brékelőnyre, de a 2018-ban Roger Federert a US Open nyolcaddöntőjében legyőző ausztrál összekapta magát. Ahogy haladt előre a meccs, úgy bizonytalanodott el a világranglista 282. helyén álló magyar játékos. Pedig megvolt az esély, többször is, de számtalan bréklabdát hagyott kihasználatlanul az MTK teniszezője. Az első szett 4:3 után dőlt el, amikor Millman zsinórban három játékot tudott nyerni, és 6:4-re besöpörte az első játszmát.

A folytatásban 3:2-es Millman-vezetésnél jutott bréklabdához az ausztrál, de Piros bátran verte vissza a támadást, sőt 4:4-nél 0-40-re elhúzott az ausztrál szervajátékánál. Millman kapaszkodott, de csak két bréklabdát tudott hárítani, a harmadikat nem sikerült neki. Piros Zsombor az egyenlítésért adogathatott. Olyannyira, hogy két játszmalabdához is jutott, ezeket nem, csak a harmadikat tudta kihasználni. Piros 1 óra 32 percnyi játék után kiegyenlített.

A döntő szettben tovább tartott Piros lendülete, egy korai brékkel megteremtette annak a lehetőségét, hogy a saját kezébe vegye a sorsát. 5:3-nál Millman a meccsben maradásért szervált, de Piros elvette az adogató játékát, s ezzel megnyerte a mérkőzést is.

A párharc a Fucsovics–De Minaur mérkőzéssel folytatódik.

Davis-kupa, világdöntő, Torinó: Magyarország–Ausztrália 1-0. Piros Zsombor–John Millman 4:6, 6:4, 6:3.

Borítókép: Piros Zsombor szenzációsan küzdött (Fotó: MTI/AP/Antonio Calanni)