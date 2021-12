Joel kontra Joel – olimpiai bajnokunk odaszólt az alelnöknek

A Nemzetközi Öttusaszövetség (UIPM) hétfőn megjelent hírlevelében a francia Joel Bouzou, a szervezet alelnöke, egyben az Olimpikonok Világszövetségének első embere azt próbálja megértetni az egyre nagyobb számban háborgó öttusázókkal, az edzőikkel és a nemzeti szövetségeikkel, hogy az UIPM Végrehajtó Bizottsága nem lépte át a hatáskörét és az alapszabályt sértő döntéseket sem hozott, mert azt csak a kongresszus teheti meg. Állításainak csak egy részét tudja elfogadni az olimpiai, világ- és Európa-bajnok, a Magyar Olimpiai Bizottságban a sportigazgatói tisztet betöltő Fábián László, aki még versenyzőként kapta a Joel becenevét. Francia riválisa Los Angelesben nyert olimpiai bronzérmet, ahová a bojkott miatt Fábián csúcsformában nem utazhatott el, 1987-ben pedig azon a világbajnokságon lett egyéniben aranyérmes Moulins-ben, egy francia kisvárosban, amikor a Fábián, Martinek és Mizsér alkotta magyar trió a pokol mélyéről a mennybe jutva lett csapatban világelső.

Nem a lovakat szapulták, hanem küzdöttek

– Rosszabbul nem is kezdődhetett volna számunkra az a világbajnokság, mert az akkor még nyitószám lovaglásban óriásit betliztünk – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Fábián László. – Szidhattuk volna fűnek-fának a lovainkat, de ehelyett csak azon járt az eszünk – és Török Ferenc, a szövetségi kapitányunk is erre ösztönzött bennünket –, hogy fel a fejjel, innen szép nyerni. Fel sem merült, hogy a lovaglást törölni kell az öttusa versenyprogramjából, ezért is mesébe illő Joel Bouzou magyarázkodása, aki arra hivatkozik, hogy ennek a számnak a törlése már a nyolcvanas évek végén napirendre került. Az alelnök úr azt is állítja, hogy Juan Antonio Samaranch, a NOB akkori elnöke a barcelonai olimpia után még azt is felvetette, hogy a lovaglást a kerékpározással kellene felcserélni. Kérdésem az, hogy ez mikor és hol, milyen fórumon merült fel, mert én csak sörözgetés vagy kávézás közben elhangzott eszmefuttatásokról tudok, amelyek aztán soha nem kerültek a nemzetközi szövetség napirendjére.

Mázlisták soha nem győztek

– Akik most annak a szószólói, hogy lovaglás inkább már költséges úri hobbi, és az öttusának egy olyan kerékkötő versenyszáma, amely reményeket semmisíthet meg és folyamatosan papírformát borít fel, azt üzenném, hogy egyetlen olimpiát vagy világbajnokságot nem nyertek mázlisták. Azok a nemzetek, amelyek csatlakoztak az UIPM tagországaihoz, pontosan tudták, hogy milyen sportág kötelekébe kerültek, illetve milyen feltételeket – például lovardákat és jól felkészített lovakat – tudnak biztosítani a versenyzőiknek, és erről a voksolásnál sem lenne szabad megfeledkezniük. Félő, hogy sok szövetséget meg fognak vezetni, amelyek nem csekély része amúgy nem is képviselteti magát az öttusa világversenyein – folytatta Fábián. – Szerintem az öttusán kívül nincs még egy olyan olimpiai sportág, amelyiknek a nemzetközi szövetsége viszonylag rövid idő leforgása alatt száznál is többször módosította volna a versenyszabályait, arra hivatkozva, hogy csak így felelhet meg a NOB elvárásainak. Tartani lehet attól, hogy a mostani, nagy felfordulás nem bizalomerősítő, hanem még inkább elbizonytalanító lesz a döntéshozók számára, amely a legrosszabb esetben akár a megsemmisüléshez is vezethet.

