Már volt olyan, hogy Messi Aranylabdáját kétségbe vonták

Hetedszer is Messi lett az Aranylabda nyertese, és az elismerés jogosságát rengetegen megkérdőjelezik, furcsa módon még a győztes is a riválisa elismerése mellett lobbizott. Ugyan az argentin sztár idén megnyerte a Copa Américát a válogatottal, ami az első nagy sikere volt a nemzeti csapattal, amely ráadásul 1993 óta nem győzött, plusz Messi a La Ligában is gólkirály volt, mégsem volt különösebben kiemelkedő éve.

Ellenben Lewandowski most már két éve a világ legjobb góllövőjének számít, idén megdöntötte Gerd Müller legendás gólcsúcsát a Bundesligában egy idényen belül.

Jellemző adat, hogy 2021-ben a lengyel lőtte messze a legtöbb gólt: 51 találatot ért el idén a Bayernben. A lista második helyezettje, Erling Håland 38-cal áll, Messi csak az ötödik 32-vel.

Mindez nem számított, a döntéshozók többre értékelték Messi Copa-győzelmét Lewandowski góljainál. A dolog érthető is lenne (bár a harmadik top hármas jelölt, Jorginho meg Eb- és BL-arannyal a zsebében várta a díjátadót), de főleg 2010 fényében rendkívül ellentmondásos a döntés.

Tizenegy évvel ezelőtt Messi a Barcelonával egyedül egy spanyol bajnoki címet tudott felmutatni a fontosabb címek közül, úgy lett aranylabdás. Akkor a gólokkal indokolták a sikerét, 2010-ben 58 találatot ért el.

A szavazáson akkor barcelonai csapattársai, Andrés Iniesta és Xavi kerültek még be a top háromba, akik történelmi világbajnoki címet ünnepeltek abban az évben a spanyol válogatottal. A Hollandia elleni döntőben ráadásul a végig ragyogóan futballozó Iniesta lőtte a győztes gólt. Mindenki azt várta, hogy ő kapja az Aranylabdát, végül azonban Messi lett a befutó.

Iniesta és Messi sok közös sikert ünnepelt a Barcelonában, de Aranylabdája csak az egyiknek lett Fotó: Ballesteros

2010-ben még csak nem is Messinek kellett volna lennie Iniesta legnagyobb riválisának az Aranylabda-szavazáson, hanem Wesley Sneijdernek. A holland közel tökéletes évet zárt, hiszen klubcsapatával, az Internazionaléval triplázott, az olasz bajnokság és az Olasz Kupa mellett a BL-t is megnyerte, a nemzeti csapattal pedig vb-ezüstöt szerzett. De még a top háromba sem került be a szavazáson.

A legnagyobb baj az Aranylabdával, hogy nincsen meghatározott, következetes szempontrendszer, ami alapján kiadják a díjat. Egyszer az egyéni teljesítmény, a gólmennyiség számít, máskor az elnyert trófeák száma és minősége esik nagyobb súllyal a latba.

Akár így, akár úgy, de Messi mintha mindig jól jönne ki a szavazásból. Ragyogó futballista, persze, de a hét Aranylabdájából minimum kettő talán máshoz is kerülhetett volna. 2010-ben és idén biztosan.

Borítókép: Lionel Messi az idei Aranylabdával a kezében (Fotó: MTI/AP/Christophe Ena)