Óriási balesete után Michelisznek hálálkodott az autóversenyző

A szombati időmérőn nem mindig volt egyértelmű a gumiválasztás, de vasárnap nem lehetett kérdés, hogy esőgumik kerülnek fel előre és hátra is a WTCR-autókra. Az első futam kezdetén nagy víz állt a pályán, az autók vízfüggönyt húztak maguk mögött, a látási viszonyok gyengék voltak.

Szinte kódolva volt a baleset, és az első kört nem is úszta meg a mezőny enélkül. Esteban Guerrieri Hondája megcsúszott a felfestésen, az argentin nagy sebességnél pördült meg a pálya közepén. Mögötte Michelisz érkezett, ugyancsak nagy sebességgel, és könnyen összeütközhettek volna, ám a Hyundai magyar bajnoka reflexből reagált, a fal és a pörgő Honda között elkúszott.

– Ahogy megpördültem és megláttam Norbit, nagyon megijedtem, de szerencsére az utolsó pillanatban ki tudott kerülni engem – nyilatkozta Guerrieri. – Ma a kórházban is kiköthettem volna, most mégis itt vagyok épségben, amiért hálás vagyok. Ez is a versenyzés része.

Guerrieri kiesése is kellett ahhoz, hogy a bajnoki éllovas Yann Ehrlacher már az első futam végén bebiztosította a bajnoki címét, miután a hatodik helyen intették le. A Lynk & Co franciája ezzel megvédte a tavalyi elsőségét.

Ami a magyarokat illeti, Michelisz a nyolcadik helyig is feljött az első versenyen, végül azonban ott végzett, ahonnan indult: a tizenkettedik pozícióban. Tassi Attila hetedik lett a Hondával, Boldizs Bence 17. a Zengő Motorsport Cuprájával. A magyar csapat ennek ellenére is ünnepelhetett: Mikel Azcona nyerte a futamot.

A Zengő-öröm a második futam végén lett teljes, amelyet ugyanis a csapat másik külföldi pilótája, Rob Huff nyert meg. Ezen a versenyen Michelisz a tizenegyedik helyről a nyolcadikra jött fel, Boldizs a falnak ütközve kiesett, igazán nagyot Tassi ment.

Ő a tizenkettedik helyről a harmadikig jött fel, a dobogótól azonban megfosztotta őt Nathanaël Berthon, aki a pálya levágásával előzte meg a Honda magyarját. Emiatt a pozíciót illett volna visszaadnia, de nem tette meg, így Tassit a negyedik helyen intették le. Berthon utólagos megbüntetésével lehet ebből még harmadik hely, de a dobogós élmény mindenképpen elmaradt.

Borítókép: Michelisz Norbert (Fotó: Nemzeti Sport/Meder István)