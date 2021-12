Az abu-dzabi események Melbourne-re is hatással lehetnek

A december a pihenésről szólt a legtöbb teniszező számára, nyolc játékos azonban karácsony előtt részt vett az abu-dzabi bemutatótornán. Utólag valószínűleg azt kívánják, bár máshogy döntöttek volna.

A nyolc teniszező körül azóta négy jelentette be, hogy elkapta a koronavírust, így nyilvánvaló az összefüggés a pozitív esetek között. Rafael Nadal hazaérkezése után jelentette be, hogy Covidos lett, majd a két női résztvevő, az olimpiai bajnok Belinda Bencic és a tunéziai Onsz Zsabur is jelezte, hogy hogy elkapta a vírust, ők mindketten be is lázasodtak. Zsabur ráadásul csak azután utazott Abu-Dzabiba, hogy az eredeti résztvevő, a US Open-bajnok Emma Raducanunak már a helyszínen, de még fellépése előtt pozitív lett a koronavírus-tesztje.

A legfrissebb eset pedig Denis Shapovalové. A kanadai játékos az elsők között érkezett meg Ausztráliába, ahol január 1-jén el is indul a 2022-es teniszidény, és ott kell tíz napos izolációba vonulnia. A tizenhat csapatos ATP-kupát így biztosan kihagyja, de a komoly tünetek elmaradása esetén a január 17-én rajtoló Australian Open mezőnyében már ott lehet. Az más kérdés, hogy a fizikai állapota milyen lesz a betegség után.

A többi abu-dzabi induló közül Andy Murray tavaly hagyta ki az AO-t koronavírus-fertőzés miatt, míg Dan Evans a tokiói olimpiáról maradt le pozitív Covid-tesztje okán. Úgy tűnik, ők megúszták az újabb fertőzést, bár Murray óvatosságból csökkentette a hazai edzésidejét.

Az ausztrál lakosok közül tavaly is sokan kritizálták a szervezőket, hogy megrendezik a Grand Slam-tornát a Covid okozta nehézségek közepette. Idén a helyi kormány döntése miatt csak beoltott játékosok utazhatnak be az országba, hogy részt vegyenek az Australian Openen, ők azonban a tavalyinál nagyobb szabadságot élvezhetnek. A bejelentett pozitív esetek viszont ismét ronthatják a teniszviadallal kapcsolatos közhangulatot.

Novak Djokovics még nem érkezett meg Ausztráliába, és kihagyja az ATP-kupát. A késői lemondásnak köszönhetően viszont Szerbia így is tagja lesz a mezőnynek. Ha a világelső időben jelzi távolmaradását, akkor honfitársai sem indulhattak volna a csapatversenyen – valószínűleg a szervezőknek érdemes lesz majd újragondolniuk a kvalifikációs szabályokat.

Djokovics távolmaradásával újra felerősödött a kétkedők hangja, akik szerint a szerb klasszis a kötelező oltás miatt egyáltalán nem utazik majd el Ausztráliába, és kihagyja a Grand Slam-tornát, amelyet korábban kilencszer is megnyert.

A magyar teniszezők közül Fucsovics Márton az Australian Open előtti két hétben Adelaide-ben lép pályára a tervek szerint, míg Bondár Anna és Udvardy Panna Melbourne, Sydney útvonalat jár be Grand Slam-főtáblás bemutatkozásuk előtt. Gálfi Dalma Melbourne-ben, Jani Réka Adelaide-ben játszik a január 3-i héten, rájuk ezt követően az Australian Open selejtezője vár.

Borítókép: Shapovalov Wimbledonban az elődöntőig menetelt, az Australian Openen kérdésessé vált az indulása (Fotó: EPA/Neil Hall)