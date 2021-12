Bottast is megtörte, hogy Hamilton elbukta a bajnoki címet

A Mercedestől távozó Valtteri Bottas évekig csapattársa, a világbajnoki címeket halmozó Lewis Hamilton árnyékában élt. A brit pilóta vasárnap drámai körülmények között bukta el a nyolcadik vb-győzelmét Max Verstappennel szemben (Red Bull). Bottasnak rengeteg megaláztatásban volt része Hamilton mellett, számtalan alkalommal kellett feladnia a pozícióját a kollégája kedvéért, és ez többször nem volt az ínyére. Ennek ellenére most csöppet sem kárörvendő, hogy ezúttal a csapattársa járt pórul.

– Nyilvánvalóan mindkét bajnoki címet meg akartuk szerezni. Hatalmas dolog, hogy megnyertük a konstruktőrit, de fáj, hogy Lewis nem győzött az egyéni pontversenyben. Nekem is fájnak a történtek, úgy érzem, mintha én veszítettem volna el. Lesújt a dolog, szerintem megérdemelte volna, hogy megnyerje. Fantasztikus rajtja volt, kiváló versenye, aztán felborult minden. Persze, ilyen a sport, néha mellettünk áll a szerencse, de a mai nem a mi napunk volt. Vegyesek az érzéseim, egyrészt örülök és büszke vagyok a konstruktőri cím elhódítása miatt, másrészt viszont együttérzek Lewisszal – nyilatkozta a finn, aki jövőre az Alfa Romeo színeiben versenyez majd, míg az ő helyét a Williamstől érkező George Russell foglalja el a Mercedesnél.

– Itt az idő, hogy valami új kezdődjön el, közben viszont hálás vagyok azért, amit a Mercedesnél elértünk, fantasztikus dolgokat vittünk véghez. A mostani idényzáró talán nem sikerült a legjobban, de a teljes képet kell nézni, hiszen öt konstruktőri címet nyertünk meg. Lewisszal mi voltunk a legsikeresebb csapattársak a Formula–1 történetében, szóval némileg szomorú vagyok, hogy elmegyek, de várom, hogy mit hoz a jövő – tette hozzá az egyéni pontversenyben harmadik helyen végzett versenyző.

Bottas mellett leendő csapattársa is Hamilton mellé állt, Russell a Twitter-oldalán reagált a vasárnapi eseményekre.

„Ez elfogadhatatlan. Max tényleg fantasztikus pilóta, aki elképesztő idényen van túl. Minden tiszteletem az övé, de ami történt, az teljesen elfogadhatatlan. Nem hiszem el a látottakat” – írta.

Ahogy azt megírtuk, a Mercedes sem értett egyet Michael Masi versenyigazgató döntésével, miszerint a biztonsági autós szakasz a futam leintése előtt véget ért. Így az utolsó körben szabadjára engedték a pilótákat, és Verstappennek lehetősége nyílt arra, hogy a hajrában megelőzze Hamiltont, így megnyerje a világbajnoki címet. Toto Wolffék több szabálytalanságot is felfedeztek a biztonsági autós szakasz alatt, ezért két óvást is benyújtottak a nagydíj végeztével, azonban a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) vasárnap este elutasította mindkettőt. A Mercedes jelezte fellebbezési szándékát, de kérdéses, hogy ezt a lépést valóban megteszik-e. A The Times értesülései szerint ugyanis a konstruktőri világbajnok istálló tagjai dühösek az idény végkimenetele miatt, annyiban hagynák a háborúzást, hiszen úgy érzik, ezzel a sportág hírnevének nem tesznek jót.

Hivatalos bejelentés még nem történt, és a vb-győztes istálló körül egyébként is nagy a csend. Lewis Hamilton a futam után ugyan még nyilatkozott, és gratulált vetélytársának a győzelemhez, de a hivatalos sajtótájékoztatókon már nem vett részt. Toto Wolff csapatfőnök sem volt túl beszédes: – Nem akarok mondani semmit – jelentette ki, mielőtt távozott volna a paddockból.

Borítókép: Valtteri Bottas (balra) és Lewis Hamilton (Fotó: EPA/Ali Haider)