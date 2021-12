Megint a szünet után indultak be a lányok Spanyolországban

Második vb-csoportmérkőzésén a Németországtól 10 góllal kikapott Csehországgal játszott a magyar válogatott. Golovon Vlagyimir szövetségi kapitány ezúttal Szemerey Zsófi kapus és Szöllősi-Zácsik Szandra, az első meccsen is pihentetett jobbátlövő maradt ki a meccskeretből. Egy esetleges magyar győzelemmel a magyar csapat két mérkőzés után kiharcolhatta volna a továbbjutást a középdöntőbe.

Az első félidő részben hasonló volt, mint a szlovákok ellen. Látványosan alakult a támadójáték, de a védelemben adódtak gondok. Klujber Katrin elemében volt, nyolc lövésből hat gólt ért el, Háfra Noémi kicsivel szürkébb volt, mint az első csoportmeccsen, Kácsor Gréta ugyanakkor szenzációs gólt szerzett. Öröm volt nézni a beállót, Bordás Rékát akarta és tudta is foglalkoztatni a csapat. A szélsőjáték viszont nem volt olyan dinamikus és eredményes, ahogy az lenni szokott.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

A védekezésben adódtak hiányosságok: nem a hármas védők között akadt rés, hanem eggyel kijjebb volt lyukas a védelem. Ettől függetlenül a csehek nem nagyon tudtak hozzászagolni a meccshez, 17-15-ös magyar előnnyel ért véget az első félidő.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

A folytatás elég hektikusan alakult: a csehek feljöttek egy gólra, majd mindkét oldal támadásai megakadtak, az őrült rohanásnak végül a zsinórban három szerzett magyar gól vetett véget. 24-17-nél kért időt az ellenfél kapitánya. Úgy hittük, ezzel el is dőlt a meccs, csakúgy, mint a szlovákok ellen, most is elég lesz a szünet után egy erős tíz perc. Márton ebben az időszakban rengeteg labdát szerzett védekezésben. Háfra is kezdte elkapni a fonalat, Klujber pedig hozta az első félidőben mutatott egyenletes teljesítményt.

Szikora Melinda is egyre többször találkozott a labdával. Kinyílt az olló: Klujber tizedik góljával már 24-18-ra alakult az állás. Golovon elkezdte forgatni a csapatot, beállt Fodor Csenge, Vámost Tóth Eszter tehermentesítette az irányítóposzton, és jött Albek Anna is, a németországi légiós hatalmas bombagóllal nyitott. Csak azért nem nőtt a különbség, mert a kevésbé rutinos sort elragadta a hév, és átvette a csehek rohanós stílusát, amit semmi sem indokolt. Így a végére sajnálatos módon nőtt a kapott gólok száma, de a győzelem nem forgott veszélyben. 32-29 lett a vége.

A második félidő első 20 percében csak hat gólt kapott a válogatott, erre lehet építeni hétfőn, a németek elleni csoportdöntőn.

Női kézilabda-világbajnokság, E-csoport: Magyarország–Csehország 32-29 (17-15). A másik mérkőzésen: Németország–Szlovákia 36-22. A csoport állása: 1. Németország 4 pont, 2. Magyarország 4, 3. Csehország 0, 4. Szlovákia 0.