Milák Kristóf edzőjét a MOB nem akarta elengedni Tokióba

Egy eddig nem hallott történet is szóba került az interjúban, amely szerint Milák Kristóf korábbi edzője, Selmeci Attila kis híján nem utazhatott el a tokiói olimpiára, legalábbis a MOB főtitkára arról írt levelet, hogy nem engedi fel őt a Japánba induló járatra.

Az ügy pikantériája, hogy Milák az olimpia előtt is egyértelműen a magyar csapat legnagyobb aranyesélyese volt, Selmeci pedig az ő felkészítését irányította, ezzel tehát a MOB az egyik legjobban várt magyar szereplés eredményességét sodorta volna veszélybe.

– Selmeci Attilán kívül még másik tizenkét utazónkat sem akarta felengedni a gépre a főtitkár, hasonlóan arra hivatkozva, hogy nem teljesítették a minimális követelményeket – árulta el Wladár. – Selmecinél a MOB rendszere szerint hiányzott a kötelező doppingellenes továbbképzésen való részvétel, de ez eleve abszurd feltételezés, hiszen egyfelől nálunk, az úszószövetségben rend van, másfelől Selmeci Attila a legprecízebb, leginkább szabálykövető emberek közé tartozik. Egyébként tételezzük fel csak a példa kedvéért, hogy valóban nem tett eleget ennek Attila; egy felelős, a sportért élő, a sportot szolgáló és segítő szervezet mit tesz ilyenkor? Nem a megoldást keresi, s azok után, hogy ellenőrizte a saját nyilvántartásának helyességét, felhívja a szövetségi elnököt, netán magát az érintettet, hogy orvosolják az esetleges hiányosságot? Szerintem mindenki más ezt tette volna, a MOB nem. Helyette e-mailt küldött, amely egyszerre volt fellengzős, kioktató, mi több, még az is felfedezhető volt benne, hogy végre elkaptunk titeket, márpedig mi példát statuálunk, és bármi áron. Mert ezt is megtehetjük. Ez a stílus, ez a megfellebbezhetetlenség, az, hogy ők mindent jobban tudnak mindenkinél, hogy örüljünk, hogy vannak nekünk, tökéletesen megmutatja, miért is fogyott el a levegő mára Kulcsár Krisztián és vezetőtársai körül.

Wladár a saját bevallása szerint a Selmeci-ügy miatt közel járt ahhoz, hogy már a nyáron kenyértörésre vigye a dolgot a MOB-bal, ám a sportolók nyugalma érdekében inkább csendben maradt. Hogy mi volt az utolsó csepp a pohárban, ami miatt most határozottan felszólal Kulcsár Krisztián ellen?

– Egyértelműen az, ahogyan Kulcsár Krisztián át akarta alakítani a MOB közgyűlését – válaszolta Wladár. – Már eleve hamis alapról indított, hiszen az olimpiai chartára hivatkozott, márpedig a Nemzetközi Olimpiai Bizottság nemzeti hatáskörben hagyja a nemzeti olimpiai bizottságok közgyűlésének összetételét. Amikor megszavaztuk a közgyűlés létszámának csökkentését, még nem láthattuk a végrehajtás mikéntjének szabályozását, nem volt információnk a jelölőbizottság összetételéről, ahogyan arról sem, hogy kívülállókat szánnak a tagok soraiba. Később Habsburg György jelölőbizottsági elnöki kinevezése is megrökönyödést keltett a tagokban, mindezt ráadásul az elnök október hatodikán, a nemzeti gyásznapon jelentette be – ekkor vált egyértelművé, hogy az elnök a Magyar Olimpiai Bizottságot egyre inkább valamiféle cégként kezeli, amelyet ő irányít szinte teljhatalommal, jól fizetett, főállású vezetőként, s amikor a cég jövőjéről kell dönteni, nincs szükség az elnökségre, a tradíciókra, az elköteleződésre, csak külső és független szakértőkre az objektivitás jegyében.

Ahogy hétfőn mi is megírtuk, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségének csaknem a kétharmada, köztük öt olimpiai bajnok, Wladár Sándor, Vári Attila, Gyurta Dániel, Kovács Antal és Magyar Zoltán is aláírta azt a levelet, amelyben lemondásra szólították fel Kulcsár Krisztián elnököt. Erről a következőket mondta Wladár:

– Immár nincsenek szabályok, sem irányvonalak, a MOB elnökségi és megmaradt közgyűlési tagjai egyértelműen érzékelik, hogy az olimpiai mozgalmat súlyos megrázkódtatás érte, olyan, amelynek következményei beláthatatlanok. Ezért is döntöttünk amellett, hogy levélben szólítjuk fel az elnököt a távozásra. Kulcsár Krisztiántól már nem várható és nem is remélhető, hogy visszavonja az alapszabály módosítását, és az sem, hogy az okozott sérelmekért elégtétellel szolgál. Ezért reméljük, hogy a december 30-ai közgyűlésen a tagság visszahívja Kulcsár Krisztiánt és kitűzi az elnökválasztás időpontját. Nyíljon új fejezet a MOB százhuszonhat éves történetében, olyan, amelyik ismét méltó lesz az ezt megelőző százhuszonöt esztendőhöz.

Borítókép: Wladár Sándor és Milák Kristóf egy sajtótájékoztatón (Fotó: Török Attila/Nemzeti Sport)