Minden edző arról álmodik, amit Diego Simeone elért

A Real Madrid vezeti a La Liga tabelláját, a közvetlen üldözői elleni meccseket pedig rendre hozta: a második Sevillától a nyolcadik helyen álló Barcelonáig egy kivételtől eltekintve minden csapatot legyőzött az aktuális kiírásban a királyi gárda. Az a bizonyos kivétel a városi rivális Atlético Madrid, amely egyben a bajnoki cím védője is. Tavaly ilyenkor Diego Simeone gárdája volt az, amely nagy előnyt épített fel, most viszont a Real mögött tízpontos hátrányban várják a Matracosok a madridi derbit.

A Real kiváló formáját jelzi az is, hogy a csapat több mint egy hónapja nem veszített pontot: Carlo Ancelotti együttese október 30. óta hat bajnoki és három Bajnokok Ligája-meccset játszott, és valamennyit meg is nyerte. Nem véletlenül nyilatkozott magabiztosan az olasz szakvezető a hét közepén az Inter elleni, BL-csoportelsőséget bebiztosító sikert követően.

– Olyan színvonalon játszunk, ami bajnoki címet érhet és a Bajnokok Ligája-győzelemre is esélyt adhat – fogalmazott Ancelotti, akinek a két cím közül az utóbbi összejött első madridi időszakában (a döntőben éppen Simeone Atléticóját verte a Real), a La Liga-trófea viszont egyelőre hiányzik a pályafutásából, s nem is tagadja, hogy ez személyes motivációt is jelent számára.

Simeone az Atléticóval már kétszer is megnyerte a spanyol bajnokságot, Ancelotti pedig kifejtette, miért irigyli kollégáját.

– Európa legjobb klubjai közé vezette az Atleticót. Hosszú ideje irányítja a klubot és komoly hatást gyakorolt rá. Ez minden edző álma. Remélem, Madridban nekem is hasonló jut majd – fogalmazott az olasz szakember, aki még 2001 és 2009 között, az AC Milant irányítva élhetett át hasonlót, azóta viszont egyetlen egyesületnél sem töltött két évnél többet.

Ancelotti és Simeone rengetegszer összecsaptak már edzőként, az eddigi tizenöt egymás elleni találkozójuk többsége az olasz első, Realnál töltött időszakára tehető, amikor két év alatt négy különböző sorozatban összesen tizenhárom meccset vívtak egymás ellen. Az összmérleg hat Simeone-siker és öt Ancelotti-győzelem, négy döntetlen mellett. A spanyol bajnoki meccseket tekintve viszont az argentin még veretlen tapasztaltabb riválisával szemben, a Bernabéuban 2013 és 2014 őszén is győzelemre vezette a Matracosokat.

A mostani derbi előtt mindkét csapat jó hírt kapott idei legeredményesebb játékosát illetően: Karim Benzema és Luis Suárez is készen áll a játékra. Előbbi térdsérülése miatt kihagyta a hétközi BL-meccset, utóbbit pedig már a 13. percben le kellett cserélni a Porto ellen – az Atlético végül az uruguayi támadó nélkül is kiharcolta a továbbjutást. A két madridi csapat legutóbbi, márciusi összecsapásán éppen Suárez és Benzema találatával alakult ki az 1-1-es végeredmény.

A Real a francia támadója mellett Vinícius Júniorban is bízhat: a fiatal brazilt csupán Benzema előzi meg a La Liga góllövőlistáján, így nem meglepő, hogy csapatszinten is a Real lőtte a legtöbb gólt, 16 forduló alatt 37-et. Váratlanabb talán, hogy ezen a listán 27 találattal második helyen az Atlético áll, amely viszont a védelmére nem számíthat annyira, mint a legutóbbi szezonban, részben a sérülések miatt. Koke játékára viszont igen: a középpályás 367. bajnokijára készül a csapat színeiben, amivel utolérheti az örökranglista második helyezettjét, Tomás Reñonest.

Borítókép: Koke (szemben) több szempontból is különleges mérkőzésre készül (Fotó: Marca/Chema Rey)