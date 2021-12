Nagy bravúr küszöbén áll a Falco Szombathely a Bajnokok Ligájában

Alaposan felborult a papírforma a férfi Bajnokok Ligája D csoportjában, és ez elsősorban a Falco KC Szombathelynek köszönhető. A magyar bajnok sorozatban harmadszor szerepel a sorozatban és eddig még egyszer sem élte túl a csoportkört, ám ebben az idényben parádésan szerepel: az utolsó forduló előtt négy győzelemmel és egy vereséggel vezeti a négyest! Azért csak elsősorban, mert ehhez szükség volt a VEF Riga segítségére is, amely kedden este legyőzte a nagy esélyes olasz Trevisót, ám ez mit sem ért volna, a Falco nem nyer idegenben 89-83-ra az AEK Athén ellen.

Ez már nagy bravúrnak számít, hiszen a görög együttes a mezőny egyik legtekintélyesebb tagja, ám most ott tart, hogy már nem juthat tovább, a negyedik helyen végez majd, míg a rajtnál esélytelenebbnek tartott szombathelyiek okkal reménykedhetnek az első pozícióban. A találkozót egyébként szomorú esemény előzte meg: december 5-én agyvérzésben elhunyt az AEK Athén 32 éves játékosa, a szerb Sztefan Jelovac, és az ő mezét vonultatta vissza a klubja.

– A csapat nevében ezúton is szeretnénk részvétünket kifejezni Jelovac családjának, és nem könnyű a megemlékezés után ráhangolódni a mérkőzésre – mondta a Falco csapatkapitánya, Váradi Benedek. – Amikor sikerült, akkor kőkemény fizikális csata alakult ki, amire számítottunk, hiszen az AEK-nek ez volt az utolsó esélye a továbbjutás kiharcolására. Bátran és higgadtan kosárlabdáztunk, az pedig, hogy mindkét csapat nyolcvan pont fölé jutott, mutatta, hogy támadásban ők és mi is erősek voltunk, és a legkisebb hibákat is kihasználtuk. Nekünk az őszi idény egésze önbizalmat adott, és tudtuk, a győzelem biztos továbbjutást ér, ha pedig a Treviso kikap, csoportelsők is lehetünk.

Váradi Benedek a kispadon ülve egy pihenő alatt tudta meg, hogy ez megtörtént, az olaszok vereséget szenvedtek Rigában, de ez akkor és ott nem volt hatással a csapat játékára, és az övére sem. Az utóbbi is nagyszerű volt: a csapatkapitány húsz pontig jutott, ebből tizennyolcat triplából szerzett, és emellett tizenkét gólpassz is áll a neve mellett.

– Természetesen mindig a maximumot akarom nyújtani, elsősorban az irányítás a feladatom, de a helyzeteket is el kell vállalnom – kommentálta a pazar teljesítményt Váradi Benedek. – Ugyanakkor ez a siker igazi csapatmunka eredménye, nem jött volna össze Keller Ákos dupla duplája, Perl Zoltán, Benke Szilárd és Boris Barac remeklése nélkül.

A csoportelsőséggel a Falco egyenesen bejutna a legjobb tizenhat közé, ami óriási bravúrnak számítana. Ha a jövő héten – feltéve, de nem megengedve – a csapat kikapna Szombathelyen az idegenben legyőzött és már biztos harmadik Rigától, a Trevizo pedig nyerne az AEK ellen, akkor a magyar együttes a második helyen végezne, amivel egy úgynevezett playinbe jutna, azaz egy másik csoport harmadikjával játszana a nyolcaddöntőért.

Fotó: Váradi Benedek pazar teljesítményt nyújtott. Fotó: Fiba.com

– Nem görcsölünk rá erre a meccsre, hiszen a célunkat, a továbbjutást már elértük, az első hely csupán hab lenne a tortán – nézett egy héttel előre Váradi Benedek. – Nehéz mérkőzésre számítunk, de hiszünk benne, hogy sikerül hazai pályán boldoggá tenni a szurkolóinkat.

A női Euroligában a Sopron Basket ma 19.15 órakor a lengyel Arka Gdynia ellen játszik, a találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.