A karanténból szabadult svéd játékosok akadályozhatják meg a mesterhármast

Négy éve Horvátországban kezdődött a nagy sorozat: a beugró Sterbik Árpád bravúrjainak is köszönhetően Spanyolország 29-23-ra győzte le Svédországot a zágrábi Eb-döntőben.

Fotó: Europress/AFP/ Isza Ferenc

A szünetben még a svédek vezettek, a torna legjobb játékosának választott, és idén is tündöklő Jim Gottfridsson csak két gólt dobott, a spanyoloknál David Balaguer és Ferran Sole is öt-öt gólt jegyzett. Jordi Ribera szövetségi kapitány csapatában Alex Dujschebaev és Raul Entrerrios is ott volt a pályán. Idén nincsenek, vannak helyettük más sztárok, például Aleix Gomes vagy éppen a sokadvirágzását élő exszegedi Joan Canellas.

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

Az előző Európa-bajnokság is spanyol győzelemmel (22-20) végződött, a döntőben Horvátország volt az ellenfél, a kontinenstorna legjobb játékosának választott Domagoj Duvnjak remeklése sem tudta megakadályozni a címvédést. Az idei döntő két szereplője nem találkozott az Eb-n.

2022-ben már volt egy spanyol–svéd meccs a pozsonyi csoportkörben, az sima, négy gólos spanyol győzelemmel zárult. A spanyol AS sportlap Jim Gottfridssont, a svédek egyik legjobbját idézte a ma esti (tv: M4 Sport, 18.00) előtt. – Egységesek vagyunk, az a küldetésünk, hogy megnyerjük ezt az Európa-bajnokságot, és ezt most vasárnap a spanyol csapat ellen meg is fogjuk tenni – nyilatkozta a Flensburg 29 éves játékosa.

Fotó: Europress/AFP/Attila Kisbenedek

A spanyolok kapusa, Gonzalo Pérez de Vargas óvatosabban fogalmazott. – Svédország a saját érdemei alapján jutott be a döntőbe, és bár az utóbbi meccseken legyőztük őket, ezek mindig nagyon kiegyenlített találkozók voltak. Ötven-ötven százalékot adok mindkét csapatnak a győzelemre – mondta a Barcelona kapusa.

A spanyol szövetségi kapitány, Jordi Ribera számára a Svédország elleni meccsnek nincs köze az előző mérkőzésekhez. Szerinte szó sincs a pozsonyi csoportban elért svédek elleni győzelemről.

A fináléra visszatér a svéd válogatottba a korábban karanténban levő Niklas Ekberg, Hampus Wanne és Felix Claar. Nélkülük is legyőzték a svédek a franciákat. A svédek norvég kapitánya, Glen Solberg döntésén múlik, hogy megbontja-e a sikeres csapatot.

Borítókép: Hampus Wanne (szemben) is játszhat a budapesti Eb-döntőn a spanyolok ellen (Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek)