A legendává vált csatár menedzserként térhet vissza az Evertonhoz

Rafa Benítez a nyáron érkezett az Evertonhoz annak a Carlo Ancelottinak a helyére, akit akkor a Real Madrid vezetőedzőjének neveztek ki. Túlzás lenne azt állítani, hogy a klub vezetése népszerű döntést hozott, ugyanis Rafa Benítez korábban, 2004 és 2010 között hat évig a nagy városi vetélytársat, a Liverpoolt irányította, amellyel az első idényének a végén megnyerte a Bajnokok Ligáját.

Most ez is közrejátszik abban, hogy a spanyol a kirúgás szélére került, ugyanis az angol sajtó egyöntetűen úgy tudja, a gyenge eredmények és a szurkolók reakciói miatt gyengült és került veszélybe a pozíciója a Goodison parkban. Az Everton a legutóbbi tizenegy meccséből csak egyet nyert meg, szombaton Norwich-ban kapott ki 2-1-re, amivel állítólag végleg betelt a pohár. A szurkolóknál biztosan, ugyanis szombaton transzparenseken szólították fel nem túl finoman a távozásra: „Benítez, get out of our club!”, azaz Benítez, takarodj a klubunkból…

😡 "Benitez get out of our club" Everton fans are making their feelings clear as they lose 2-1 to Norwich City pic.twitter.com/Kudajb4uy9 — Football Daily (@footballdaily) January 15, 2022

Több lap is arról számolt be, hogy az Everton kész megválni a spanyol szakembertől, és amikor a csapat legközelebb, január 22-én pályára lép az Aston Villa ellen, már más ül majd a kispadon, akinek az lesz a feladata, hogy a csapatot elindítsa felfelé a 15. helyről, ahol mindössze hat pont választja el a kiesést jelentő pozíciótól.

Cseppet sem meglepő módon már az utódról is megjelentek találgatások. A The Athletic, a Telegraph és a Daily Mail is úgy tudja, az egyik legesélyesebb jelölt Wayne Rooney, aki jelenleg a Derby County menedzsere, és egykor az Evertontól indult el a világhírnév felé. Az aktív labdarúgással tavaly januárban felhagyó, 36 esztendős menedzser anno az Evertonnál lett profi futballista, 2002 augusztusában, mindössze 16 évesen debütált a felnőttek között, majd 67 bajnokin 15 gólig jutott, mielőtt a Manchester United egy húsz plusz hétmillió fontos üzlet keretében kivásárolta a liverpooliaktól. Rooney a 2017–2018-as idényre még visszatért a csapathoz, 31 bajnokin tíz gólt szerzett, mielőtt Amerikába, a D. C. Unitedhoz szerződött.

Rafa Benítez napjai meg vannak számlálva az Evertonnál. Fotó: AFP/Paul Ellis

A Manchester United történetének legeredményesebb gólszerzője (559 tétmeccsen 253 találat) egy éve irányítja a Derbyt. Alakulata jelenleg az utolsó előtti az angol másodosztályban, ám a tabella önmagában megtévesztő az együttes teljesítményét illetően – a klubtól 21 pontot levontak korábban, enélkül pedig csak öt pont választaná el Rooneyékat a rájátszást jelentő helyektől.

Rooney az angol fogadóirodák többségénél a második helyen áll a lehetséges Benítez-utódok között. A válogatottban 120-szor pályára lépő csatárnál egyedül a dán nemzeti csapat szövetségi kapitányának, Kasper Hjulmandnak a kinevezésére fizetnének kevesebb pénzt. A harmadik favorit Frank Lampard az oddsok alapján. Benítez menesztéséről és az elválás feltételeiről ma egyeztetnek az Everton vezetői – számolt be a Sky Sports. Korábban Fabrizio Romano olasz átigazolási szakíró is megerősítette, hogy a Norwich City elleni szombati vereséggel betelt a pohár, csupán a spanyol szakember búcsújának feltételei jelentenek kérdést.

Borítókép: Wayne Rooney számára nagy lépés lenne, ha rá esne a választás (Fotó: AFP/Jon Hobley)