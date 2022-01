A Sopron Basket kiütötte a Galatasarayt az Euroligában

Kalandosan, de csak összejött ez a meccs is! A Galatasaray időben elindult kedden a mérkőzésre, ám a hatalmas hóvihar miatt lezárták az isztambuli repülőteret, és törölték az összes aznapi járatot. A török klub jelezte a soproniaknak és a FIBA-nak, hogy szeretné elhalasztani a mérkőzést, ám mindkét helyről nemleges választ kapott – egész egyszerűen nincs hova halasztani. A Sopron Basket szombaton döntő fontosságú meccset játszik, akkor pótolja be ugyancsak hazai pályán a korábban elmaradt Fenerbahce elleni találkozóját, ráadásul a sűrű versenyprogram miatt a nemzetközi szövetség a jövő héten szeretné mindenféleképpen lezárni az Euroliga csoportkörét.

Az a kompromisszum született, hogy ha a Galatasaray szerda reggel el tud indulni, akkor lesz meccs, de a törökök kérésére nem aznap este 18, hanem 21 órai kezdettel. A magyar klub erre úgy is rábólintott, hogy tudta, hétköznap ez nem éppen közönségvonzó időpont. Végül a vendégek délelőtt 10 órakor landoltak Bécsben és egy óra múlva már el is foglalták a szállásukat Sopronban. A viszontagságos utazás nyilván rontotta az esélyeiket, ám ettől a Galatasaray a kontinens egyik legjobb csapata, és úgy érkezett Magyarországra, hogy nincs több hibázási lehetősége, ha a nyolcaddöntőbe akar jutni. A Sopron viszont a decemberi hullámvölgy után még harcban áll az első helyért is, ehhez nyernie kellett, és a végső szót ebben az esetben alighanem a már említett szombati, Fenerbahce elleni mérkőzés mondja ki a csoportelsőségről.

Fegyverneky Zsófia megint vezéregyéniség volt Fotó: Tóth Zsombor / Sopron Basket

A magyar bajnoknak volt miért visszavágnia, mert a két csapat első találkozóján 67-61-re kikapott Isztambulban. Ott a litván Anete Steinberga 27 ponttal, 9 lepattanóval és 4 gólpasszal zárta a találkozót, magyar részről senki sem szomorkodott, hogy most sérülés miatt nem tarthatott a többiekkel… Igaz, a Sopronból pedig betegség miatt Jelena Brooks hiányzott. Végül a késői időpont ellenére mintegy négyszáz néző előtt kezdődött meg a mérkőzés, amelyen nehezen lendült bele a magyar bajnok, csaknem három perc elteltével, 0-6-os állásnál szerezte meg az első pontjait, és a védekezésben rendre ütemet tévesztett. Jót tett az időkérés, mert összeszedettebbé vált a házigazda, és a 9. percben meg is fordította az eredményt.

Nem sziporkázott a Sopron Basket, de csapatként harcolt, a védekezése nagyon feljavult, és ennek köszönhetően a második negyed közepére 31-21-re elhúzott. Nem egy ember vitte a hátán, amit jól jelez, hogy 15 perc elteltével már heten is feliratkoztak a pontszerzők közé. A törökök hosszú ideig képtelenek voltak a gyűrűbe találni, a magyar csapat 17-1-es rohanással ért el egyre tekintélyesebb előnyt, 44-26-tal mehetett a nagyszünetben az öltözőbe. Nem túl épületes epizódja volt a negyednek, hogy Efe Guven vezetőedző összeszólalkozott az éppen lecserélt Melis Gülcannal, és a kispadon ülők nem lépnek közbe, össze is verekednek.

Fotó: Tóth Zsombor / Sopron Basket

Gyengén kezdte a második félidőt is a magyar csapat. Újra szétszórtan támadott, szellősen védekezett, és a fogcsikorgatva küzdő, agresszívvá váló Galatasaray öt perc alatt ledolgozta a hátrányát tíz pontra. Fegyverneky Zsófia duplája és triplája azonban némi lendületet adott a Sopronnak, amelynek azért jól jött, hogy a törökök a nagy akarás mellé nem tudtak jó játékot felmutatni. Az utolsó játékrész tizenhárom pontos hazai előnnyel kezdődött, és sokat számított mindkét palánk alatt Határ Bernadett visszaállása. Briann January triplájával kialakult a húszpontos különbség, és ekkor már el lehetett hinni, hogy megvan a győzelem. Az utolsó percekben Gáspár Dávid vezetőedző több kulcsjátékosát is pihentethette, pályára küldött fiatalokat is, a fáradt törököknek már semmi reményük nem maradt még a szoros végeredményre sem, a negyedben mindössze két pontra futotta az erejükből – 73-44 lett a vége.

A Sopron ezzel a győzelemmel nagy valószínűséggel a legrosszabb esetben is a második helyen végez a csoportban, ami fontos, mert a kieséses szakaszban pályaelőnnyel kezdené kezdené a nyolcaddöntőt. De meglehet az elsőség is, ez szombaton a Fenerbahce ellen dől el.

Euroliga, csoportkör, B csoport, 12. forduló: Sopron Basket–Galatasaray 73-44 (16-14, 28-12, 11-16, 18-2), a Sopron Basket legjobb dobói: Határ 16, Fegyverneky 12, Williams 12,