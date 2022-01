Egy honfitársunk is pályára léphet az Afrikai Nemzetek Kupáján

Ahogyan azt megírtuk, a Ferencvárosból három, a Mol Fehérvárból pedig egy labdarúgó szerepel a vasárnap megkezdődött Afrikai Nemzetek Kupáján (ANK). Ennyien még nem képviselték a magyar élvonalat ezen a tornán, a Fradi Sammy Mmaee-t és Ryan Mmaee-t a marokkói, Aissa Laidounit a tunéziai válogatott kedvéért nélkülözi a felkészülés során, a fehérváriak pedig Stopira szolgálatairól mondtak le átmenetileg, aki a Zöld-foki Köztársaság csapatát erősíti.

Ám ez még nem minden, ugyanis a magyar NB II-ből is érkezett az ANK-ra futballista, sőt ha úgy vesszük, akkor egy honfitársunk is pályára léphet, mégpedig Szudán válogatottjában. Ő Hamed Yasin, aki 1999. szeptember 12-én született Nagyszalontán román édesanya és szudáni édesapa gyermekeként. A szülővárosában kezdett el futballozni, de az ASA Tirgu Mures akadémiáján nevelkedett. A felnőttcsapatban 2016-ban mutatkozott be. Egy évvel később, 2017-ben a román élvonalbeli Pandurii Târgu Jiu labdarúgója lett, majd 2018-ban igazolta le őt Sepsi OSK Sepsiszentgyörgy, és 2020 nyarán onnan szerződött Nyíregyházára.

A szudáni válogatottban 2019. november 13-án, tehát húszévesen mutatkozott be, és mostanáig nyolcszor lépett pályára a csapatban. Állítólag hívták korábban is édesapja hazájából, de ő reménykedett a román válogatottságban, és csak azután mondott igent az afrikaiaknak, amikor kiderült, a vágya aligha teljesül. Kettős, szudáni és magyar állampolgár, ez magyarázza, hogy következmények nélkül szerepelhet a Nyíregyházában – mint közismert, a magyar NB I-ben nem játszhatnak büntetlenül légiósok – és Szudán együttesében is.

Borítókép: A szudáni játékosok egy győzelmet ünnepelnek, Hamed Yasin a többiek előtt ül (Forrás: Nyíregyházaspartacus.hu)