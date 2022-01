Egy magyar labdarúgóval kevesebb lett a Bundesligában

A VfL Bochum hétfőn a honlapján jelentette be, hogy eladta a magyar csatárt, akinek szerződése nyáron járt volna le. Az átigazolási összeget nem hozták nyilvánosságra a felek. Az, hogy Novothny Soma a ciprusi élvonalban szereplő Anorthosziszhoz igazolt, nem váratlan fejlemény, a ciprusi sajtó mindezt a múlt héten már tényként kezelte. A hírek arról szóltak, hogy a megállapodást már meg is kötötték a felek, már csak a németeknek kell rábólintaniuk az üzletre – s végül ez is megtörtént.

A világjáró, 27 éves Novothny Soma 2020 szeptemberében a dél-koreai másodosztályból igazolt Németországba, 21 tétmérkőzésen lépett pályára a Bochum színeiben, ezeken három gólt szerzett. (Előtte Dél-Koreában a Puszan csapatában 29 mérkőzésen 13 gólt szerzett.) A Bundesliga őszi idényében hat találkozón mindössze 74 játékperc jutott neki, s a Hoffenheim ellen 2-0-ra megnyert hazai összecsapáson bevette az ellenfél kapuját.

– Vannak iszonyú nehéz napok – fogalmazott a helyzetéről, a mellőzéséről a Nemzeti Sportnak egy novemberi cikkben a játékos. – Amikor az ember minden erejét megfeszítve dolgozik, és úgy érzi, jól teljesített a hétköznapokon, aztán a keretbe sem kerül be, nem egyszerű higgadtan tudomásul venni a döntést.

Hétfőn már új csapata szurkolóinak üzent a ciprusi klub Instagram-posztjában:

– Sziasztok, Anorthoszisz-szurkolók! Örülök, hogy a csapathoz csatlakozhatok, remélem, sok sikerben lesz részünk!

A klub a Facebook-oldalán és a Twitter-csatornáján is bejelentette Novothny Soma érkezését:

Az Anorthoszisz az egyik legsikeresebb ciprusi labdarúgócsapatnak számít, tizenhárom alkalommal nyerte meg a ciprusi labdarúgó-bajnokságot, tíz alkalommal hódította el a ciprusi labdarúgókupát, illetve hét alkalommal diadalmaskodott a ciprusi labdarúgó-szuperkupa döntőjében. Jelenleg a negyedik helyen áll a bajnokságban.

Borítókép: Novothny Soma az Anorthosziszhoz igazolt (Forrás: Facebook/Anorthosis Famagusta)