Idén van rá esély, hogy Szoboszlai Détári nyomába lépjen

Még csak a legjobb nyolc közé jutás a tét a Német Kupában, de a Bundesliga első három helyezettje már nincs versenyben. A Bayern München már a legjobb 32 között kiesett, miután tavaly októberben igencsak váratlanul 5-0-s verést mért rá a Mönchengladbach. Ugyanebben a körben hasalt el a Bayer Leverkusen is, amely odahaza kapott ki 2-1-re a másodosztályú Karlsruhe ellen.

Egy Bundesliga II-es klub lett a Dortmund végzete is, immáron a nyolcaddöntőben kedden. Hiába birtokolta 69 százalékban a labdát és lőtt kétszer annyit a kapura Marco Rose együttese, mint a St. Pauli, a hamburgi együttes szervezett védekezéssel és jó helyzetkihasználással 2-1-es győzelmet aratott hazai pályán.

Az elmúlt tizenöt évben először fordul elő, hogy a Német Kupa negyeddöntőjében sem a Bayern, sem a Dortmund nem lesz jelen, mi több, tizenegy év után először lesz olyan döntő, amelynek legalább az egyik résztvevője nem e két klub közül kerül ki.

Legutóbb 2011-ben volt példa erre, akkor a Schalke győzött 5-0-ra a Duisburg ellen.

A Bayern München már elesett Fotó: Martin Meissner

A német topcsapatok kiesése egyúttal nagy esélyt kínál a „második vonal” klubjainak, élükön a három magyar válogatottat foglalkoztató RB Leipziggel. A lipcsei együttes ma lép pályára a nyolcaddöntőben a Hansa Rostock ellen, amely a másodosztályban is a kiesés ellen küzd. Hazai pályán kötelező a továbbjutás Gulácsiéknak.

A versenyben maradt csapatok között egyértelműen az RB Leipzig a legerősebb papíron, a keret 478 millió eurós összértéke jócskán meghaladja a második legnagyobb esélyesnek számító Mönchengladbachét (269 millió), amely ma a Hannover otthonában játszik a nyolcaddöntőben.

A Leipzig az elmúlt években kétszer is döntőbe jutott a kupában, tavaly a Dortmundtól, 2019-ben pedig a Bayern Münchentől kapott ki a fináléban. Előbbin csak Gulácsi Péter, utóbbin rajta kívül Willi Orbán is pályára lépett. Idén már a jelenleg kisebb sérüléssel bajlódó Szoboszlai Dominik is ott van velük az aranyért folytatott harcban.

Ami azt illeti, Szoboszlai épp a Német Kupa jelenlegi idényének első fordulójában debütált tétmeccsen a lipcsei klubban, s a Sandhausen ellen rögtön az első gólját is meglőtte. Aztán a második fordulóban a Babelsberg ellen is betalált, tehát jól megy neki a sorozatban.

Détári Lajos után idén Szoboszlai lehetne az első támadó szellemű magyar labdarúgó, aki a döntőben pályára lépve Német Kupát nyer.

Eddig négy magyar győztese van a kupának, Fazekas Árpád a Bayern München kapusaként nyert 1957-ben, Csernai Pál ugyancsak a bajorokkal, de ő vezetőedzőként ünnepelt 1982-ben. Utánuk következett Détári Lajos, aki az 1988-as döntő egyetlen gólját lőtte szabadrúgásból, ezzel nyert az Eintracht Frankfurt a Bochum ellen.

Ha már szabadrúgás, valami hasonlót Szoboszlaiból is kinéznénk…

A negyedik magyar, aki Német Kupát nyert, Lisztes Krisztián volt 1998-ban a Stuttgarttal és 2004-ben a Werder Bremennel, ám ő egyik döntőben sem lépett pályára. Hogy ebben a tekintetben lesz-e Szoboszlai Détári utóda, az még a jövő zenéje, de az esély megvan rá, s két ezüst után a Gulácsi, Orbán páros is megérdemelné a sikert. Meg kell jegyezni, még Sallai Roland is versenyben van a Freiburggal.

Német Kupa, nyolcaddöntő:

Kedd:

1860 München–Karlsruhe 0-1

Köln–Hamburg 2-1

St. Pauli–Dortmund 2-1

Bochum–Mainz 3-1

Szerda

Hannover–Mönchengladbach 18.30

RB Leipzig–Hansa Rostock 18.30 (tv: Sport 2)

Hoffenheim–Freiburg 20.45

Hertha–Union Berlin 20.45

Borítókép: Szoboszlai Dominik (Fotó: MTI/EPA/Filip Singer)