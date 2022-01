Lékai: Mindegy, hogy milyen játékkal, de le kell győzni Izlandot

A magyar férfi-kézilabdaválogatott ma este Izland ellen játssza az utolsó csoportmérkőzését a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon. A még hibátlan csoportelső ellen a háromgólos győzelem garantálja a biztos továbbjutást, Lékai tudja, hogy nem lesz egyszerű két vállra fektetni az utolsó csoportellenfelet. – Vannak kiváló játékosaink, az egyéni képességek terén is jól állunk, de ha egyénieskedni kezdenénk, egy Eb-erősségű mezőnyben nem sokra jutnánk. A mi erőnk a csapatban rejlik, illetve abban, hogy tudunk egymásért is küzdeni. Ha csapatként jól működünk, akkor versenyben tudunk lenni a legjobbakkal is, ha viszont nem, akkor jön a fogcsikorgató küzdés. Dolgos, jó csapatunk van, de ha a játékosokat egyenként összevetjük az ellenfelekkel, azt látjuk, hogy a mieink közül jóval kevesebben játszanak a legerősebb versenysorozatokban. A BL-meccsek hőfokát, tempóját, feszültségét nem lehet edzésen modellezni, márpedig az igencsak kiegyenlített Eb-mezőnyben is hasonló minőségűek a meccsek. Ebből a szempontból csaknem minden meccset hátrányból kezdünk – magyarázta az irányító a Molcsapat.hu-n.

Lékai hozzátette, hogy a magyar válogatott nem rendelkezik Dánia-szintű játékoskerettel, így nem is várható el tőle, hogy egy-egy jó napot kifogó játékosának köszönhetően nyerje meg a meccseket. A magyar erő az egységben rejlik. – Ahhoz, hogy nyerjünk, másban kell felülmúlnunk az ellenfeleket, és szerencsére ezt gyakran meg is tudjuk valósítani. Azzal, hogy mi akarjuk jobban a győzelmet, mi harcolunk nagyobb szívvel, vagy éppen meg tudjuk lovagolni a fantasztikus szurkolótáborunk által keltett hangulatot – nyilatkozta a tapasztalt játékos.

Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

Az első csoportellenfél, Hollandia szárnyalása nem lepte meg a veszprémi klasszist. – Szerintem a hollandok a torna meglepetéscsapata lesznek, bár ez pont engem kevésbé lep meg. Ellenük végig rohantunk az eredmény után, és a kulcspillanatokból rendre az ellenfél jött ki jobban – dicsérte a hollandokat a 33 éves klasszis. Hozzátette: amikor a sérülése utáni rehabilitációját Hollandiában végezte, együtt dolgozott a csapat sztárjával, Kay Smitsszel, és már akkor látta, hogy egészen kivételes képességű játékosról van szó.

A mai ellenfélre, Izlandra rákanyarodva, Lékai a minőséget említette. – A csapatok játékerejét nézve a csoport legerősebb válogatottja lesz az ellenfelünk, vannak világklasszisaik, ráadásul rendkívül kellemetlen stílusban védekeznek. Nem kérdés, hogy mindent bele kell adnunk, ha le akarjuk győzni őket. Tudjuk, milyen nagy a tét, és mondanom sem kell, senki nem lenne nálunk csalódottabb, ha már a csoportkörből sem tudnánk továbbjutni. Őszintén szólva egyáltalán nem érdekel, milyen játékkal, de le kell győznünk Izlandot. Most csak az eredmény számít, semmi más! – szögezte le az irányító.

Borítókép: Lékai Máté lehet az Izland elleni meccs egyik kulcsfigurája (Fotó: Mirkó István)