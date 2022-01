Mané és Szalah is góllal köszönt el a Liverpooltól

A Premier League ünnepi programjára alaposan rányomta a bélyegét a koronavírus. Egymás után maradtak el a meccsek, s a pályára lépett csapatok is sokszor tartalékos összeállításban játszottak. A sűrű program végére jutott az üldözők rangadója: a Chelsea és a Liverpool meccsét a listavezető Manchester City kényelmes pozícióból figyelhette, miután legutóbbi tizenegy bajnokiját megnyerte. A legutóbbit, az Arsenal elleni szombati rangadót a 93. percben szerzett győztes góllal.

A Liverpoolból Alisson, Van Dijk, Thiago, Firmino és a vezetőedző, Jürgen Klopp is hiányzott pozitív Covid-tesztje okán, viszont a Vörösök még számíthattak a Sadio Mané, Mohamed Szalah kettősre, a kameruni Afrikai Nemzetek Kupája előtt utolsó alkalommal.

A Chelsea keretéből csak Loftus-Cheek hiányzott koronavírus-fertőzés miatt, sokkal nagyobb felzúdulást okozott Romelu Lukaku. A belga támadó engedély nélkül adott interjút a Sky Italiának, amelyben kifejtette: megbánta, hogy a nyáron elhagyta az olasz bajnok Intert a Chelsea kedvéért. (A milánóiak nehéz anyagi helyzetén persze segített a Lukakuért kapott 115 millió euró, ráadásul az Inter immár a csatár nélkül is vezet a Serie A-ban.) Thomas Tuchel válasza sokat sejtető: nem nevezte a Liverpool elleni keretbe Lukakut.

A meccs keményen indult: Mané az első másodpercekben odasózott egyet Azpilicuetának, a rekordgyorsaságú piros lap helyett megúszta sárgával. S ha már megúszta, néhány perccel később ő szerezte a meccs első gólját: a támadó Trevoh Chalobah szarvashibáját használta ki, majd Mendy kapujába lőtt, akivel a következő hetekben már együtt küzd majd a szenegáli válogatott sikeréért.

Ha már Mané betalált, akkor Szalah sem akart gól nélkül búcsút venni klubjától a kontinensviadal előtt: az egyiptomi támadó szezonbeli tizenhatodik góljával duplázta meg a Liverpool előnyét.

Úgy tűnt, a Liverpool sima győzelem felé hajt, aztán a félidő utolsó perceiben a Chelsea annyira megrázta magát, hogy már az öltözőbe sem hátrányban vonult: előbb Mateo Kovačić adott le egy korai nevezést a 2022-es Puskás-díjra, majd, már a ráadás első másodperceiben, Christian Pulisic egyenlített.

A második félidőben is az afrikai csatárpáros okozott gondokat a Chelsea számára, de Mendy is jó emlékeket akart maga után hagyni válogatottbeli szereplése előtt, bravúrokkal őrizte a döntetlent. A túloldalon az Alissont helyettesítő Caoimhin Kelleher is jó teljesítményt nyújtott.

A Chelsea többet kezdeményezett, de összességében nem volt veszélyesebb a kapura a Liverpoolnál, de ami a legfontosabb: újabb gól már nem született. A Manchester Citynél elégedetten állhattak fel a tv elől.

Premier League, 21. forduló

Chelsea–Liverpool 2-2 (2-2)

Gólszerzők: Kovačić (42.), Pulisic (46.), illetve Mané (9.), Szalah (26.)

Az élmezőny: 1. Manchester City 53 pont/21 mérkőzés, 2. Chelsea 43/21, 3. Liverpool 42/20.

Borítókép: Sadio Mané kezdte meg a gólgyártást (Fotó: AFP/Adrian Dennis)