Megkövették Djokovicsot az ausztrálok, de még nem lélegezhet fel

Az ausztrál kormány visszavonta azon korábbi döntését, amellyel megtagadta Novak Djokovicstól a vízumot, így a szerb teniszező elhagyhatja a kiutasítottak számára fenntartott melbourne-i karanténhotelt, és visszakapja az útlevelét, valamint a személyes tárgyait. Mi több, miként a The Guardian beszámol róla, az ausztrál kormány elismerte a tévedését, nem adott elég időt a teniszezőnek, hogy beszéljen másokkal és részletesen válaszoljon, mielőtt értesítették a vízum megtagadásáról.

Jelen állás szerint tehát Djokovics indulhat a január 17-én kezdődő Australian Openen, ám még mindig nem lehetünk biztosak abban, hogy valóban ott lesz a versenyen. Alex Hawke bevándorlásügyi miniszter ugyanis már jelezte, vizsgálják annak a lehetőségét, hogy más jogi kifogásra hivatkozva akadályozzák meg a szerb belépését az országba. Ám ez minőségileg már más eljárás, az ügy bíróság elé kerülhet, s Djokovicsot három évre ki kellene tiltani Ausztráliából.

Az ausztrál nyílt teniszbajnokságon kilencszer győztes, 20-szoros Grand Slam-bajnok Djokovics szerdán érkezett a melbourne-i Tullamarine repülőtérre, majd ott egy különszobában órákon át a hatóságok döntésére várt, hogy beléphet-e az országba. Előzőleg még arról szóltak a hírek, hogy az Australian Open szervezői akut egészségi problémájára hivatkozva külön engedélyt adtak neki az induláshoz, mindezt annak ellenére, hogy vélhetően nincs beoltva koronavírus ellen, bár a viadalon ez kötelező. Az év első GS-tornájának otthont adó Victoria állam hatósága azonban megtagadta a belépést a játékostól, majd eldőlt, hogy nem kap vízumot, mert „nem szolgáltatott elegendő bizonyítékot ahhoz, hogy teljesítse a belépéshez szükséges előírásokat”.

Az ügyvédei szombaton iratokat mutattak be, miszerint Djokovics november közepén megkapta a beutazáshoz szükséges vízumot, december 30-án pedig az orvosi mentességről szóló igazolást is. Utóbbit annak alapján, hogy december 16-án pozitív tesztet adott, az elmúlt 72 órában pedig nem volt láza, illetve Covid-fertőzésre jellemző légúti tünete. Az ügyvédek állítása szerint az ausztrál nyílt teniszbajnokság rendezőinek megbízásából egy független orvosi szakértői bizottság állította ki Djokovicsnak a mentességi igazolást, amelyet Victoria állam ezzel foglalkozó testülete is felülvizsgált, majd jóváhagyott. Amióta Djokovics eljárás alá került, Belgrádban és Melbourne-ben is tüntetéseket tartottak szabadon engedése és Ausztráliába való beengedése érdekében.

