Vancsa Zalán a nyártól a belga másodosztályban futballozik majd

Ahogyan arról korábban a Magyar Nemzet hírt adott, Vancsa Zalánt, az MTK 17 éves tehetségét kiszemelte az angol Manchester Cityt is működtető City Group. Szombaton a játékos Manchesterben járt orvosi vizsgálaton, és a hírek arról szóltak, hogy a tavasszal még az MTK-ban futballozik, és a nyáron dől el, hogy a csoport melyik klubjában kezdi meg a külföldi pályafutását.

Ez azonban már nem kérdés, a belga másodosztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő Lommel lesz az a klub, amely a közösségi oldalán be is jelentette Vancsa Zalán érkezését, az eredeti tervek szerint a nyártól. A Lommel a nyolccsapatos belga másodosztályban jelenleg a hetedik helyen áll, és 2024 nyaráig szerződtette a magyar játékost.

𝗪𝗲𝗹𝗸𝗼𝗺, 𝗭𝗮𝗹𝗮𝗻 𝗩𝗮𝗻𝗰𝘀𝗮! De 17-jarige winger speelt momenteel voor het Hongaarse MTK Boedapest. LSK leent Vancsa tot het einde van het seizoen uit aan de Hongaarse club, vanaf deze zomer zal hij voor Lommel SK spelen. ➡️ https://t.co/bpEsWzGr7Y#Greenspirit pic.twitter.com/rAXrGC0V3j — Lommel SK (@LommelSKOff) January 31, 2022

Vancsa Zalán kis megszakítással 10 éves kora óta a Sándor Károly Labdarúgó Akadémia, illetve az MTK Budapest labdarúgója. Alig 16 évesen mutatkozott be a magyar élvonalban, mindössze negyedik élvonalbeli mérkőzésén megszerezte első gólját is az NB I-ben. Az ősszel az UEFA Ifjúsági Ligában négy mérkőzésen öt gólt és két gólpasszt ért el.

– Ez egy olyan léptékű átigazolás, amiből nem csak az MTK, hanem a magyar labdarúgás is profitál – mondta az MTK honlapjának Polyák Balázs sportigazgató. – Büszkék vagyunk, hogy igenis vannak világszínvonalú tehetségeink. Schäfer András, Schön Szabolcs és most Vancsa Zalán is megmutatta, hogy a tehetség utat tör magának. A mi feladatunk csak annyi, hogy hagyjuk nekik megmutatni. Az MTK erről az útról nem fog letérni.

Vancsa Zalán elmondta, rengeteget köszönhet az MTK-nak a szakmai és az emberi fejlődése szempontjából is, és persze azért, mert ilyen fiatalon bíztak benne a felnőtt csapatban is. Hozzátette, regisztráció akár két-három hónapot is igénybe vehetett volna, ezért maradtak abban, hogy a nyárig továbbra is az MTK-ban futballozik, mert játékban maradhat és tovább fejlődhet. A klub honlapjának elmesélte azt is, hogyan fogadták Manchesterben:

Fotó: mtkbudapest.hu

– Nagyon figyelmesek voltak. A látogatás fő eleme természetesen egy rendkívül részletes, mindenre kiterjedő orvosi vizsgálat volt, szerencsére mindent rendben találtak. A City Group szakmai igazgatója, Gary Worthington fogadott, megmutatták a stadiont, a létesítményeket, az első csapat öltözőjét is. Sikerült néhány szót váltani többek között Zincsenkóval is, ahogy a tieznkilenc éves Cole Palmerral is, aki a fiataloktól felkerülve lett az első keret tagja. Természetesen kicsit jól esett az a felhajtás, ami az elmúlt pár napban körülvett, furcsa volt, hogy minden az én nevemmel volt tele, de most már szeretnék visszatérni a hétköznapokba. Én futballozni szeretek a legjobban, az az én világom. Ugyanaz az ember maradok, és ugyanolyan keményen dolgozom, mint eddig, hogy bizonyítsak azoknak, akik feltétel nélkül bíztak bennem.

Borítókép: Vancsa Zalán a tavasszal még az MTK-ban játszhat (Fotó: Nemzeti Sport/Tumbász Hédi)