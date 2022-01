Xavi és Ancelotti nem ugyanazt a meccset látta az El Clásicón

Nagy csatában, hosszabbításban nyerte meg 3-2-re az esztendő első El Clásicóját a Real Madrid. A győzelem ténye nem, de a kialakulásának a körülményei meglepetésnek számítanak, hiszen a Barcelona nem a legfényesebb napjait éli, és a papírforma sokkal simább madridi sikert ígért a spanyol Szuperkupa Rijadban megrendezett első elődöntőjében. Nem véletlen, hogy a katalánok vezetőedzője, Xavi Hernández szomorúan, de büszkén beszélt a mérkőzésről az azt követő sajtótájékoztatón:

– Felemelt fejjel jöhettünk le a pályáról, még akkor is, ha kikaptunk. Jó, komplex kilencven percet játszottunk, sajnos a madridi ellentámadások a vesztünket okozták, és azokat a mi hibáink előzték meg. A mérkőzés több szakaszában is mi irányítottunk, de felelősségteljesebben kell bánnunk a labdával, különösen az elöl lévő játékosoknak. Szomorú vagyok, hiszen vereséget szenvedtünk, de büszkék lehetünk a teljesítményünkre, amely fordulópont lehet az életünkben. Többször is közel kerültünk a 3-3-hoz, igaz, az ellenfél is alakíthatta volna 4-2-re az eredményt. Ezért azt mondom, a Real Madrid akkor sem szólhatna egy szót sem, ha mi jutunk a döntőbe. A játékosokra nem lehet panaszom, elkötelezettek, többen nagyon fiatalok, akikből még hiányzik a rutin, de most már szükségünk van a jó eredményekre is. A bajnokságban tizenhét pont a hátrányunk a Real Madriddal szemben, de ezen az estén ez a különbség nem látszott meg, ami jelzi, hogy két hónapja jó úton indultunk el.

A madridi Karim Benzema volt a mezőny legjobbja Fotó: Fayez Nureldine / AFP

Nemcsak Xavi volt elégedett a játékosok hozzáállásával, hanem Joan Laporta klubelnök is, aki az ESPN információi szerint a meccs után az öltözőben köszönte meg a futballistáknak a győzelemért tett erőfeszítéseiket. Xavi egyébként a találkozó lefújása után Karim Benzemának, a madridiak csatárának gratulált, majd elismerően beszélt a francia játékáról, aki egy góllal és egy gólpasszal járult hozzá az ő csapatának a vereségéhez.

Gerard Piqué, a Barcelona középhátvédje is derűlátóan tekintett a jövőbe:

– Nagyon jó meccset játszottunk, szórakoztató találkozó volt, megmutattuk, hogy közelebb kerültünk a Realhoz. Fájó a vereség, de ha így játszunk, akkor újra elkezdünk majd nyerni és trófeákért harcolni.

A Real Madrid vezetőedzője, Carlo Ancelotti sorozatban ötödször ülhetett a kispadon a Barcelona ellen győztes mérkőzésen, és nem értett egyet Xavival:

– Nem osztom a véleményét, kiegyenlített mérkőzés volt, egyik csapat sem dominált. Az első félidőben a balszerencse miatt kaptunk egy gólt, a szünet után pedig tudatosan játszottunk a kontrákra, mert felállt védelem ellen nemigen boldogultunk. A három gólunk látványos volt. Ugyanakkor azt is őszintén el kell mondanom, hogy a Barcelona nagyon jól játszott, remek futballisták alkotják. Vasárnapra remélhetően mindenki a rendelkezésemre áll majd.

A másik elődöntőben csütörtökön este az Atlético Madrid–Athletic Bilbao mérkőzés győztesével játszik, a Barcelona pedig jövő szerdáig pihenhet, addig nem lesz meccse.

Borítókép: Xavi gratulált Ancelottinak (Fotó: Stinger/Anadolu Agency/Anadolu Agency via AFP)