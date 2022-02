A PSG hihetetlenül nagy összeggel bírná maradásra Kylian Mbappét

Kylian Mbappé ismét bebizonyította zsenialitását. A nyár óta zajlik szünet nélkül a találgatás, vajon marad-e Párizsban vagy távozik, ebben az esetben a leginkább lehetséges befutónak a Real Madrid tűnik – és most kedden este a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében a 94. percben éppen az ő parádés megmozdulása hozta a spanyol klub vereségét a PSG ellen.

Nem csoda, hogy a Paris Saint-Germain szeretné megtartani a 22 éves klasszist, és az angol Independent szerint olyan szerződést készít neki elő, amely feleslegessé tenne minden találgatást. Ez a szerződés magasan a világ legjobban kereső futballistájává tenné Kylian Mbappét: heti ötszázezer fontnál jóval több, egymillióhoz közelebb álló fizetést kapna. Csak, hogy igazán érthető legyen: félmillió font esetében minimum 213 millió forintot jelent, de sokkal többről van szó. Hetente!

A világbajnok francia csatár eredeti szerződése a nyáron négy évet követően lejár, így ingyen mehet bárhova, ahova akar, és a PSG ezt szeretné megakadályozni. A világ alighanem legkeresettebb tehetsége továbbra is nyílt kártyákkal játszik, amikor a jövőjével kapcsolatos nagy döntésekről van szó. Soha nem zárta be az ajtót a PSG előtt, de a tavaly nyáron elismerte, hogy szorgalmazta a klubváltást, már csak azért is, hogy a párizsi klub komoly összeghez juthasson. Mbappé a Real Madrid keddi legyőzése után a terveit firtató kérdésre ezt felelte:

– Még nem döntöttem a jövőmről. A Paris Saint-Germainben játszom, a világ egyik legjobb klubjában, a legjobbamat nyújtom, aztán majd meglátjuk, mi lesz a következő szezonban.

Az újságírók Leonardót, a PSG sportigazgatóját is faggatták erről a témáról, és az az El Larguerónak ezt mondta:

– Nem hiszem, hogy egy ilyen fontos döntés egy mérkőzésen vagy egy döntetlenen múlik. Ő egy intelligens, érett fiú, óriási elemzőképességgel, aki mindig tudja, mit akar a karrierje és a jövője szempontjából. Remélem, az egész pályafutását a PSG-nél tölti, ami nagyon jó jel lenne a számunkra. Szerintem minden kétséget kizáróan a világ legjobb öt játékosa közé tartozik.

Fotó: Francois Mori

A PSG tehát küzd a csatárért, nem hajlandó bedobni a törölközőt, ami érthető: Mbappé 203 mérkőzésen 154 gólt szerzett a PSG színeiben, és annyira kulcsszerepet játszik, hogy jelenleg két akkora sztár, mint Neymar és Lionel Messi az ő árnyékába kényszerül. Ugyanakkor a Real Madrid sem titkolja lankadatlan érdeklődését. A spanyol sztárklub egyébként már 2017-ben is kivetette rá a hálóját, amikor Mbappé még a Monacóban játszott, de akkor kudarcot vallott. Állítólag a nyáron 220 millió eurós ajánlatot tett az asztalra, ami volt elég az üzletkötéshez. Ha kiderül, hogy most sem lesz befutó, akkor a sajtó szerint inkább a Dortmund fiatal csillaga, Erling Haaland megszerzésére összpontosítja majd az energiáit, ami szintén nem ígérkezik könnyű meccsnek, mert a norvég megkaparintása több Premier League-klubnak is feltett szándéka.

Egy biztos: ha az Independent értesülése helytálló, és Mbappé tetszését elnyeri az új ajánlat, akkor azon túl, hogy a világ legjobban kereső labdarúgójává lépne elő, egy maratoni találgatássorozatnak is véget vetne.

Borítókép: Kylian Mbappé gyakran ünnepelhet gólt a PSG mezében (Fotó: EPA/Yoan Valat)