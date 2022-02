A sírból hozta vissza a továbbjutást a legjobb magyar játékos

Hidegzuhanyként érte a hír a magyar sakkbarátokat, amikor Rapport Richárd a Berlinben zajló sakk Grand Prix-viadal első fordulójában kikapott a leggyengébbnek tartott ellenfelétől, a kínai Ting Li-zsen helyett beugrott a lengyel Radoszlaw Wojtaszektől. A legjobb magyar sakkozó ugyanis az egyik esélyesként vágott neki a tornának.

Magának a teljes sorozatnak kissé kacifántos a lebonyolítása, miként arról korábban beszámoltunk. Itt most érjük be annyival, a résztvevőket négy darab négy fős csoportba sorolták, ahonnan a győztesek jutnak be az elődöntőbe; s ahhoz, hogy valakinek legyen esélye a végső elszámolásnál az első kettőben végezni – így lehet a világbajnokjelöltek közé kerülni –, a három közül legalább az egyik tornán döntőbe kell jutnia.

Rapport a második fordulóban rögtön javított, legyőzte az orosz Fedoszejevet, utána azonban a szintén orosz Oparinnal egyszer sem bírt, miként a visszavágón Wojtaszekkel is csak remizett. Így következett a hatodik, utolsó forduló.

Rapportnak sötéttel muszáj volt nyernie Fedoszejev ellen, s arra is szüksége volt, hogy Oparin ne kapjon ki a lengyel sakkozótól.

Nos, Rapport a ránézve kissé hátrányosabb és már-már élettelen állásba életet lehelt, szenzációs tervvel nyerő végjátékra egyszerűsítette le a partit és győzött, s Oparin is kibekkelte Wojtaszeket.

Az elődöntőbe jutásért pénteken a magyar és a lengyel sakkozó rapid időbeosztás szerint vívott rájátszást. Itt aztán érvényesült a papírforma. Rapport sötéttel leiskolázta Wojtaszeket, ami után világossal már csupán a biztos döntetlenre törekedett és el is érte azt.

A négy között az amerikai Hikaru Nakamura lesz a magyar sakkozó ellenfele.

Borítókép: Rapport Richárd jól bírta idegekkel a feszültséget (Fotó: AFP)