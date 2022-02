A sportigazgató mindent cáfolt, és sejti, kik lehetnek a rosszakarói

Romániai sajtóhírek szerint a labdarúgó NB I harmadik helyén álló Kisvárda a nyártól román edzővel képzeli el a folytatást. A jól értesült szomszédos ország szakírói a legutóbb Aradon dolgozó, magyar származású Bálint László nevét hozták össze a szezon meglepetéscsapatával, illetve azt is tudni vélik, hogy a 35 éves Claudiu Keserü is Kisvárdán folytatja a pályafutását. A sajtóhíreket általában nem kommentáló kisvárdai sportigazgató, Révész Attila ezúttal kivételt tett; a klub honlapján cáfolta a híreket, és azt is megmondta, hogy szerinte kik állhatnak a mostani hangulatkeltés mögött.

– Bár nem szoktam és nem is szeretem kommentálni a csapattal kapcsolatos pletykákat, de most egyszer és mindenkorra szeretném lezárni, hogy a Romániából érkező híreknek semmilyen valóságlapjuk nincs – kezdte a Kisvardafc.hu-nak Révész Attila. – Azt már korábban is meglepve olvastam, hogy Miriuta László kisvárdai edzősködésének idejéről milyen fals és nagyot mondó összegeket dobtak be a köztudatba, azoknak a számoknak a fele sem volt igaz. Akkor csak mosolyogtam, de most már kezd felháborító lenni, hogy olyan jelölteket dobnak be, akikkel sosem beszéltem, és nem is ismerem őket személyesen, a velünk kapcsolatosan emlegetett edzőről például még életemben nem hallottam.

Fotó: Nemzeti Sport/Földi Imre

A románok szerint az új edző mellett csatár is érkezhet a nyáron Kisvárdára, méghozzá a már korábban kinézett Claudiu Keserü személyében. Ezt cáfolta a sportigazgató.

– Aki tisztában van a játékospolitikánkkal, az láthatja, hogy az utóbbi időben már nemhogy harmincöt, hanem harmincéves játékosokat sem igazoltunk, hiszen törekedtünk a fiatalításra is. Van sejtésem, hogy kik állhatnak az egyszázalékos valóságtartalommal sem bíró hírek kreálása mögött, nagy valószínűséggel a Claudiu Bumba ügyében szorgoskodó menedzserek, akik már nem tehetik be a lábukat a klubunkhoz. De ha mások, az sem számít, a lényeg, hogy teljesen alaptalanok a hírek.

Végül az edzőkérdéssel kapcsolatos találgatásokról is szót ejtett.

– A korábbi időszakban többször volt rá példa, hogy kiálltam a nyilvánosság elé az edzőjelöltek nevével, megszokhatták már tőlem, hogy nem szoktam az információkat bújtatni. Az én számból még csak a valós jelöltek nevét és az igazat hallhatták, és a későbbiekben sem szeretnék ilyen buta, teljesen alaptalan pletykákkal foglalkozni. Egyébként lehet, hogy a nevekkel dobálózás a románoknál megszokott dolog, vagy Adrian Mutu – aki valóban volt az edzőjelöltünk, járt is Kisvárdán, és nem is titkolóztunk az ügyében – személye váltotta ezt ki. A kialakult helyzetben időm sem lenne az edzőkérdéssel foglalkozni, a stábbal kapcsolatosan az kötötte le ezekben a napokban a figyelmünket, hogy kikkel is pótoljuk a sorra lebetegedő kollégákat. Ugyanakkor ezek a fals információk inkább zavarkeltők, semmint olyan cikkek lennének, amelyekre érdemes felkapnia a fejét az embernek.

A Kisvárda jelenleg 38 szerzett ponttal a harmadik az NB I-ben, ma este a kieső helyen álló Újpest ellen folytatja a szereplését a bajnokságban.

Borítókép: Révész Attila sejti, kik állhatnak az álhírek terjesztése mögött (Fotó: Nemzeti Sport)