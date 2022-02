Aki egyensúlyozott Albert Flórián és Varga Zoltán között

Az életrajzát, mint szinte bárkiét, összefoglalhatjuk néhány mondatban, de persze könyvet is lehetne írni belőle. Jánoshalmán született és nevelkedett, ott is kezdett futballozni, majd Kecskemétre igazolt, ott figyelt fel rá a Ferencváros. Az egyetlen klub, amelyben az akkori idők szellemének megfelelően az első osztályban szerepelt. Tüske – ez volt a beceneve – hamar alapember lett nem csupán a Fradiban, hanem a válogatottban is, megjárta az 1958-as és az 1962-es világbajnokságot, 1964 tagja volt az Európa-bajnoki bronzérmes csapatnak, 1954 és 1966 között összesen 76 alkalommal lépett pályára címeres mezben és nyolc gólt szerzett.

Legnagyobb sikerét már a pályafutása alkonyán érte el, ő szerezte a győztes gólt a Juventus elleni 1965-ös VVK-döntőben. Százszor, ezerszer megénekelték, hogy Karába beadására felugorva Albert nem érte el a labdát, mert lökdösték. A Császár már éppen reklamálni kezdett, amikor Rákosi szólt neki, hagyja, mert Tüske befejelte…

Egy durván tíz évvel ezelőtti interjúban legegyszerűbben és legemberibben nekem ő tárta fel két világhírű csapattársa, Alber Flórián és Varga Zoltán konfliktusát. „Albertnek gyenge volt a szíve, szegényt az is vitte el. Nem arról volt szó, hogy ne akart volna, csak mert ő a Császár, többet futni, egyszerűen nem bírt. Varga Zoli azonban nem tudott ebbe beletörődni, képtelen volt elfogadni Flóri kivételezettségét” – fejtegette. Tényleg lehet, hogy ilyen egyszerű a válasz.

Fenyvesi Máté különben sem szerette túlbonyolítani az életet. Szerény, csendes, halk szavú emberként idegen volt a természetétől a konfliktus, noha két parlamenti ciklusban is országgyűlési képviselőnek választották, politikusként sem lett haragosa. Tette a dolgát labdarúgóként, ahogy később állatorvosként és politikusként is. Minden szerepében szeretettől, megbecsüléstől övezve.

Isten nyugosztalja!