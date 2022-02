Csercseszov ma bevetheti a Fradi eurómilliós szerzeményeit

– Elképzelhetőnek tartom, hogy az új játékosok közül többen is lehetőséget kapnak majd a hétvégén – vetítette előre Sztanyiszlav Csercseszov, a Fradi edzője az MTK elleni rangadóra tekintve. Mint megírtuk, az FTC mélyen a zsebébe nyúlt a téli átigazolási időszakban, rekordösszegért erősítette meg a keretét. Az érkezők közül Marquinhos, Carlos Azqui és Anderson Esiti is most debütálhat a zöld-fehéreknél.