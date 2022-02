Guardiola elfáradt, négyszer esett pofára a City

Pep Guardiolának aligha lehet oka panaszra, ha a csapata szezonbeli eredményeit vesszük górcső alá. A Manchester City december eleje óta nem kapott ki, magabiztosan, kilencpontos előnnyel vezeti a Premier League-et, és a Bajnokok Ligája kieséses szakaszát is egy meggyőző győzelemmel kezdte. Pedig az idény kezdetén nem ment minden ilyen simán, és néhány váratlan döntetlen és vereség is becsúszott az égszínkéknek, továbbá meglehetősen korán, már októberben kiestek az angol Ligakupa küzdelmeiből.

A néhány megingás a vezetőedzőt is aggasztotta, főleg mert Sergio Agüero távozása után a City csatár nélkül kezdte meg a 2021/22-es kiírást. Guardiola attól félt, hogy ez megpecsételheti az idényüket – nem lett igaza, 25 meccsen 61 gól a gárda mérlege az angol élvonalban.

A manchesteriek annak ellenére maradtak támadó nélkül, hogy a legutóbbi nyári átigazolási szezonban mindent megtettek annak érdekében, hogy megszerezzék a bajnokság sztárcsatárát, Harry Kane-t, azonban a Tottenham Hotspurnél minden ajánlatuk süket fülekre talált.

– Most már kijelenthetjük, hogy bár Harry Kane nem igazolt hozzánk, minden remekül működik, de akkoriban nem tudhattam, hogy ez így lesz – fogalmazott Guardiola a City sajtótájékoztatóján. – Sokat próbálkoztunk, de a Tottenham világossá tette a számunkra, hogy a játékos megvételére nincs esélyünk. Így volt ez először, másodszor, harmadszor és negyedszer is, tehát itt véget ért a történet. Láttuk a játékoskeretünket, és nem voltunk biztosak a dolgunkban. Ráadásul kikaptunk a Spurstől és a Leicestertől is a Community Shielden.

A katalán szakember ugyanakkor hozzátette, ő sosem neheztelt a meg nem valósult átigazolások miatt.

– Soha nem voltam csalódott azért, mert a klub nem tudott nyélbe ütni egy üzletet, sosem okoztam felbolydulást emiatt. Ha valamiről tárgyalunk, és nem tudunk megegyezni, akkor a klubon belül oldjuk meg a problémákat, nem teregetjük ki a szennyest – tette hozzá Guardiola. – A klub mindig dolgozik, soha nem áll le. Ha öt játékosunk távozni akar, készen kell állnunk rá.

Tavaszra pedig már nem marad csatár nélkül a címvédő, januárban kölcsönvette az argentin Julián Álvarezt. A Manchester City menedzsere nagyra értékeli az új szerzeményt.

– Julián három gólt szerzett az utolsó meccsén a River Plate mezében, a Manchester City hatalmas üzletet csinált vele. Egy olyan futballistáról van szó, aki remekül mozog, és olyan gólokat szerez, mint Jamie Vardy. Meglátjuk, mi történik a jövőben.

Azt tényleg nem tudhatjuk, hogy mit hoz a távoli jövő, az azonban biztos, hogy Guardiola tanítványai pályára lépnek szombat este a Premier League-ben, méghozzá a sokat emlegetett Tottenham Hotspurt, illetve a londoniakkal együtt valószínűleg Harry Kane-t is vendégül látják 18.30 órai kezdettel (tv: Digi Sport 1).

Premier League, 26. forduló:

szombat:

West Ham United–Newcastle United 1-1 (1-1)

Arsenal–Brentford 16.00

Aston Villa–Watford 16.00

Brighton–Burnley 16.00

Crystal Palace–Chelsea 16.00 (tv: Digi Sport 1)

Liverpool–Norwich City 16.00

Southampton–Everton 16.00

Manchester City–Tottenham Hotspur 18.30

vasárnap:

Leeds United–Manchester United 15.00 (tv: Spíler 1)

Wolverhampton Wanderers–Leicester City 17.30 (tv: Spíler 1)

Borítókép: Pep Guardiola a Sporting elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen (Fotó: EPA/Tiago Petinga)