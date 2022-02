Ki beszél már Ronaldóról, amikor itt van Anthony Elanga?!

A spanyolok azért is bosszankodhatnak, mert az angolok kapuját kétszer is a felső léc mentette meg a góltól. A manchesteriektől a 79. percben Cristiano Ronaldo elpuskázott egy ígéretes szabadrúgást 18 méterről, de a következő percben a csereként beállt Anthony Elanga egyenlített, a 19 éves svéd szélső Bruno Fernandes hajszálpontos átadásával kilépve, kissé kisodródott helyzetből jobbról higgadtan kilőtte a jobb alsó sarkot. Elanga öt perccel korábban állt be Marcus Rashford helyére!

– Azt hiszem, ez volt az első labdaérintésem! Álmodtam már ilyenről, hogy a Bajnokok Ligájában betalálok egy olyan topcsapat kapujába, mint az Atlético Madrid. Amikor egy játékos lehetőséget kap, természetesen meg akarja hálálni a bizalmat. Abszolút nyugodt voltam, és százötven százalékot akartam kiadni magamból. Mindig azt mondogatom magamnak, hogy nekem kell a mezőny legjobbjának lennem – árulta el Anthony Elanga, aki történelmi gólt szerzett: ő jegyezte a Manchester United 500. találatát a nemzetközi kupaporondon. Nem mellékesen pedig 19 évesen és 302 naposan a legfiatalabb MU-játékos lett, aki a BL egyenes kieséses szakaszában eredményes tudott lenni. Egyúttal pedig a legfiatalabb svéd gólszerző a Bajnokok Ligájában. (Amúgy Elanga a múlt hét végén a Leeds United ellen 4-2-re megnyert idegenbeli bajnoki meccsen is gólt szerzett, akkor is csere volt, és a 88. percben ő állította be a végeredményt.)

🇸🇪 Anthony Elanga becomes the youngest Swedish goalscorer in the Champions League (19 years, 302 days) ⚽️#UCL pic.twitter.com/0KAYPq0QqA — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 23, 2022

Megdicsőült Ralf Rangnick menedzser is, aki még Elanga behozatala előtt a 66. percben három játékosát lecserélte: Lindelöf, Shaw és Pogba helyére Wan-Bissaka, Alex Telles és Matics állt be, és ezután látványosan feljavult a vendégek játéka.

– Azután, amilyen az első félidőben volt a teljesítményünk, tudtam, hogy annál csak jobb jöhet – füstölgött Rangnick a sajtótájékoztatón. – Meggyőződés nélkül játszottunk, és semmi agresszivitás nem volt a játékunkban, még most sem hiszem el, hogy ezek mi voltunk… A második játékrészben aztán változott a helyzet, és ha még tíz percig tart a meccs, talán nyerhettünk is volna.

Diego Simeone, az Atlético Madrid vezetőedzője felemás érzésekkel nyilatkozott.

Az ellenfelünknek csak egy lehetősége volt a gólszerzésre, de azt kihasználta. Ugyanakkor a saját játékunkkal elégedett vagyok. Remek volt a csapatszellem nálunk a pályán, ezt tartanunk kell. S ugyan most sokat azt hiszik, hogy az 1-1-gyel hátrányban vagyunk, ne feledjük, hogy az idegenben szerzett góloknak már nincs jelentősége.

De még kanyarodjuk vissza a Manchester Unitedet „megmentő” Anthony Elangához, akiről Ralf Rangnick külön is beszélt, kiemelve, hogy öröm nézni a játékát, azt, hogy ő tényleg élvezi, hogy játszhat. Nemanja Matics azt jegyezte meg a 19 éves szélsőről, hogy csapattársa az edzéseken nagyon sokat dolgozik, tisztelettudó, „jó srác”, aki a Manchester United jövőjét jelentheti.

Cristiano Ronaldóról nem sok szó esett.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzések:

Atlético Madrid (spanyol)–Manchester United (angol) 1-1 (1-0), gólszerzők: João Félix (7.), illetve Elanga (80.)

Benfica (portugál)–Ajax Amsterdam (holland) 2-2 (1-2), gólszerzők: Haller (26., öngól), Jaremcsuk (72.), illetve Tadic (18.), Haller (29.)

A visszavágókat március 15-én rendezik.

