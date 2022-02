Legyőzte a rákot, majd az olimpiai riválisokat is

A kanadai Max Parrot négy éve, Phjongcshangban ezüstérmes lett a hódeszkások slopestyle nevű versenyszámában, így önmagában az, hogy idén, Pekingben, huszonhét évesen a versenyszám olimpiai bajnoka lett, nem tűnik különlegesnek, még akkor sem, ha ez a szakág eddig a fiatalok terepe volt: Szocsiban húsz, Phjongcshangban tizenhét éves bajnoka lett a férfi slopestyle-nek.

Csakhogy Max Parrot a két olimpia között egy sokkal fontosabb győzelmet is aratott: a rák ellen.

A kanadai hódeszkást alig néhány hónappal a 2018-as olimpia után a nyirokrák egyik fajtájával, a Hodgkin-kórral diagnosztizálták. S bár a rákos megbetegedések közül ez a sikeresebben kezelhetők közé tartozik, teljesen érthető, hogy Parrotot sokkolta a vizsgálatok eredménye.

– Félelmetes volt, hiszen sosem lehet biztosan tudni, működik-e a kezelés. Egészséges, huszonnégy éves sportoló voltam, mégis rákos lettem. Ez is bizonyítja, hogy bárkivel megtörténhet. De nem adtam esélyt a ráknak, minden nap keményen küzdöttem, hogy legyőzzem – idézte fel győzelme után Parrot élete küzdelmét.

Max Parrot a levegőben. Fotó: AFP/Marco Bertorello

Több mint fél évig járt kezelésekre, mire 2019 nyarán rákmentesnek nyilvánították. De a sportoláshoz való visszatérés újabb embert próbáló küzdelem volt Parrot számára.

– Tizenkét kemoterápiás kezelésen estem át, az állóképességem, az energiaszintem romokban volt, az izmaimat is megviselte a betegség. Viszont mentálisan erősebbé tett a küzdelem. Ma már sokkal jobban értékelem, hogy hódeszkázhatok, nem stresszelek sokat a versenyeken.

Hiába a hosszú kihagyás a rák miatt, Parrot 2020-ban már ismét a csúcson volt: big airben az amerikai, slopestyle-ban az európai X-Gamesen szerzett aranyérmet. Az X-Games hagyományosan az extrém sportolók legfontosabb viadalának számít, de amióta néhány versenyszám bekerült az olimpiai programba, azóta ezek esetében az ötkarikás aranyérem a leginkább áhított ereklye. S ezt jól jelzi Parrot győztes nyilatkozata is.

– Semmiképpen sem akartam még egy ezüstöt vagy bronzot, csak az aranyat!

Parrot nem is adta alább, a három évvel ezelőtti nagy győzelme után Pekingben a sportban is a csúcsra ért. S ne feledjük, big airben akár még duplázhat is.

Ilyen is van: a kínai járt rosszul. Miközben Parrottól a rákbetegsége miatt senki sem sajnálta az aranyérmet, a BBC szakértője szerint a kanadai menetét kissé túlpontozták, s az arany inkább a mögötte második helyen zárt kínai versenyzőnek, Szu Jimingnek járt volna.

Borítókép: Max Parrot az aranyéremmel (Fotó: Xinhua via AFP/ZHX)