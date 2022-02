Magánrepülőgépen menekült a fertőzési góctól az olimpia sztárja

Liu Shaoang – reméljük, nem kiabáljuk el – megúszta. Olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázónk január 24-én produkált pozitív PCR-tesztet. Ha lehet ilyet mondani, még éppen időben. Az eredeti tervekkel szemben múlt hét szerdán, január 26-án a magyar csapat többi tagjához hasonlóan ugyan nem utazhatott el Pekingbe, de jelen állás szerint ő nem marad le semmiről, kedden végre útnak indulhatott. Férfi váltónk tartalékembere, Varnyú Alex hasonló cipőben jár, a tervek szerint ő vasárnap szállhat fel a Pekingbe tartó járatra.

Vannak, akik ennél rosszabbul jártak. Amikor kiderült, hogy a norvég sífutó válogatott előbb két tartalékja, majd három alapembere, valamint szövetségi kapitánya is megfertőződött, pánikroham futott végig a skandináv országban, hiszen a sífutás köztudottan nemzeti sport Norvégiában, a téli játékok legeredményesebb női és férfi versenyzője, az egyaránt nyolcszoros aranyérmes Marit Björgen és Ole-Einar Björndalen (igaz, ő biatlonista) is norvég. A kiesők közül a nőknél Heidi Weng „csupán” ötszörös világbajnok, igaz, idén remek formát mutat, Simen Hegstad Krüger viszont a férfiak között két számban is (síatlon, férfi váltó) címvédő. Ők nem úszták, úszhatták meg annyival, mint Liu Shaoang.

A norvégok – kissé talán meggondolatlanul – Olaszországban, közelebbről a dél-tiroli Seiser Almon végezték a felkészülés utolsó fázisát. Aki ott produkál pozitív tesztet, annak az olasz törvények szerint tíz napra karanténba kell vonulnia, negatív mintákkal csak utána mentesülhet az elzárás alól. Éppen ezért Weng leghamarabb február 3-án, Krüger pedig 6-án kelhet útra – azon a napon, amikor a 15+15 km-es síatlont rendezik, a 28 éves bajnoknak tehát lehetősége sincs megvédeni a címét. Persze annak is örülhet, ha egyáltalán kijut Pekingbe, s a norvégok nem neveznek be helyette mást az olimpiára.

Amikor kiderült, hogy a fertőzés elérte a csapatot, a norvégok legjobbja, a háromszoros olimpiai bajnok Johannes Hösflot Klaebo magánrepülőgépen hagyta el az edzőtábort… Hétfő este a többiekkel együtt ő is felszállhatott a Pekingbe tartó gépre, a közösségi médiában posztolt kép szerint Liu Shaolin Sándorhoz hasonlóan a maszkon felül ő is síszemüveget viselt az elővigyázatosság érdekében.

Klaebo mind a hat számban indul – helyesebben szeretne indulni – az olimpián, ráadásul mindegyikben esélyesként. Valamit valamiért. A fertőzés hírére hanyatt-homlok menekültek Seiser Almról az orosz sífutók is. Egyelőre nem érkezett híre annak, hogy közülük bárki is elkapta volna a vírust.

A norvégok három síugrója, köztük az olimpiai bajnok Daniel-André Tande is karanténba került az elmúlt hetekben, de szerencséjükre elutazhattak Pekingbe. A lengyelektől két világbajnok, Piotr Zyla és Dawid Kubacki járt ugyanígy, de ők legalább még időben, így ott lehetnek Pekingben, ám kérdéses, vajon milyen formában várják a versenyeket. A kétszeres olimpiai bajnok német Andreas Wellinger, a normálsánc címvédője rosszabbul járt, ő fertőzés miatt nem tudott rajthoz állni az egyik kvalifikációs versenyen, s a német szövetség nem mérlegelte a felépülése esélyeit, kihagyta őt a csapatból. A napokban produkált pozitív tesztet a női síugrás első számú favoritja, az osztrák Marita Kramer, még bizonytalan, hogy a húszéves kiválóság kiutazhat-e az olimpiára.

Noha a kínai hatóságok folyamatosan olyan adatokat publikálnak, miszerint Kínában a koronavírus-járvány szinte észrevétlen, az olimpiai buborékban mégis egyre aggasztóbb a helyzet. A pozitív minták száma az elmúlt napokban rendre meghaladta a harmincat, esélyesek egész sora került karanténba, ami szerencsére nem jelenti automatikusan a visszaléptetésüket, de a kilátásaikat természetesen megnehezíti.

A pekingi buborék január 23-i kialakítása óta összesen 232 pozitív esetet mutattak ki az olimpiai résztvevők körében.

A téli olimpián abból a szempontból nehezebb a helyzet, mint a vasárnap véget ért férfikézilabda Európa-bajnokságon, hogy a kiesők helyett a helyszínen már nem lehet mást benevezni, négyéves felkészülés veszhet kárba. A háromszoros olimpiai bajnok Jelena Vjelbe, az Orosz Síszövetség elnöke kimondta, amit sokan gondolnak: jobb lett volna egy évvel elhalasztani a téli olimpiát. De illik óvatosan fogalmazni. A tokiói nyári játékokat 2021-ben rosszabb körülmények között kellett megrendezni, mint lehetett volna egy évvel korábban. Ki tudja, mit hoz a jövő.

Borítókép: Johannes Hösflot Klabeo hat aranya is nyerhet Pekingben (Fotó: Europress/AFP/Alexey Filippov)