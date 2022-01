Hat olimpiai aranyra jelentkezett be a norvég zseni

Mint a korábbi tizenöt alkalommal, idén is Cavalese fölött, a Cermis-hegyen zárult a Tour de Ski. Az utolsó szakaszt a sífutóknak egy alpesi pályán felfelé kell teljesíteniük, mondani sem kell, extrém terhelésként, a túlnyomó többség bőven a savasodási tartományon belül, maximális pulzussal, ájulás közeli állapotban esik be be ilyenkor a célba.

Johannes Høsflot Klæbo volt az egyik kivétel kedd délután. Miután áthaladt a célvonalon, nem dőlt le a hóba, hanem integetett, és siklott tovább a depóba. Pedig nem lazsálta el a versenyt. Amikor még a hegy lábánál úgy érezte, túl lassú az iram, ritmust váltott, tapadt az élen haladókra, s végül fél perces hátránnyal, ötödikként ért célba úgy, hogy nem hajtotta ki magát. Nem volt rá szüksége, összességében több mint két percet vert a második helyezett Alekszandr Bolsunovra, de azért meg akarta mutatni, nem fél a Cermistől, már nem.

Emlékezhetünk, három éve is megnyerte a Tour de Skit – tehát idén másodszor győzött –, de akkor „csak” annak köszönhetően, hogy az előző szakaszokon tetemes előnyt gyűjtött, amit a riválisok nem tudtak ledolgozni, két éve viszont be kellett érnie az összetett harmadik hellyel, éppen azért, mert a Cermist nem bírta.

Most már bírja, ezt is bírja, mindent kibír. Mind a hat szakaszon imponáló teljesítményt nyújtott. Természetesen megnyerte a két sprintet, győzött mindkét 15 km-es tömegrajtos versenyben, tehát szabad és klasszikus stílusban is, negyedik lett a klasszikus egyéni indításos 15 km-en és ötödikként ért fel a Cermisre.

Különösen hétfőn, a klasszikus stílusú üldözéses versenyben aratott diadala volt imponáló. Túl a féltávon könnyedén hagyta faképnél a világ legjobb klasszikus stílusú sífutójaként számon tartott finn Niskanent. Úgy tört be a legjobbak közé a hosszú távú viadalokon is, hogy közben a sebességéből mit sem vesztett. Nagyobb fölénnyel uralja a sportágat, mint szintén norvég elődje, Petter Northug, akinek lényegesen nagyobb volt a tömege, mégsem volt ennyire gyors, a kaptatókon és a hosszú távú versenyeken pedig gyakran kínlódott.

– A Tour de Ski sokat jelent nekem, idén az olimpia után ez a második legfontosabb verseny, nem akartam kihagyni, nyerni szerettem volna. Örülök, hogy sikerült. Most néhány nap kikapcsolódás következik otthon, aztán folytatom a felkészülést a téli olimpiára – nyilatkozta Klæbo a célba érés után.

Most már kijelenthetjük, hogy a tavalyi malőr tehát, amikor kizárás miatt elvették tőle a világbajnoki címet 50 km-en, amit mindennél jobban akart, nem törte meg, ahogy sokan tartottak tőle, hanem robog tovább, s akár már idén, csupán 25 évesen minden idők legsikeresebb sífutójává avanzsálhat.

A hírek szerint a pekingi olimpián mind a hat számban rajthoz kíván állni – a most látott formája alapján mind a hatban esélyesként. Akár a hat aranyérmet sem zárhatjuk ki, amivel – hiszen már Phjongcshangban is gyűjtött hármat – kilencszeres olimpiai bajnok, egyúttal minden idők legeredményesebb sífutója, sőt téli sportolója lehet.

A nők között, megelőzve a skandinávokat, meglepetésre az orosz Natalja Nyeprjajeva győzött.

Tour de Ski, az összetett verseny végeredménye. Férfiak: 1. Johannes Høsflot Klæbo (norvég), 2. Alekszandr Bolsunov (orosz) 2:03.2 perc hátrány, 3. Iivo Niskanen (finn) 3:14.5 p. h. Nők: 1. Natalja Nyeprjajeva (orosz), 2. Ebba Andersson (svéd) 46.7 másodperc hátrány, 3. Heidi Weng (norvég) 1:07.7 p. h.

Borítókép: Johannes Høsflot Klæbo (Fotó: Europress/AFP/Alexey Filippov)