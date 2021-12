Mintha Cristiano Ronaldo nővére gólvágó is lenne

Korábban soha nem fordult még elő a sífutó-világkupában, hogy egyazon napon a női és a férfi versenyt egy testvérpár két tagja nyerje. Szerdán, a svájci Lenzerheidében ez megtörtént: a női 10 km-t Kerttu Niskanen, a férfi 15 km-t Iivo Niskanen nyerte.

A viadal ráadásul nem egyszerű világkupafutam volt, hanem a sífutók hagyományos többnapos versenyének, a Tour de Skinek a második szakasza. Kerttu a sikerével egyben az összetett élére is állt, a címvédő Jessica Digginst megelőzve.

– A sárga trikó az ágyon pihen, és már alig várom, hogy felvegyem – örvendezett a harminchárom éves Kerttu Niskanen, aki a testvérek közül az idősebb, mégis neki volt kevesebb sikerben része pályafutása során, a szerdai mindössze a harmadik vk-sikere volt.

Kerttu Niskanen ünnepel (Fotó: AOP/Peter Schneider)

Öccse, a huszonkilenc esztendős Iivo a klasszikus stílusú 15 km legnagyobb sztárjának számít a férfi mezőnyben, 2017-ben világbajnoki címet is szerzett a számban. Nővére sikere azonban mégis nyomás alá helyezte.

– Tudtam, hogy Kerttu nyert, és ezzel olyan lehetőség előtt álltunk, amire korábban egy testvérpár sem volt képes. Nem akartam, hogy elvigyen a lendület a futam elején, de még így is igen erősen kezdtem. Az utolsó körben néhány előzéshez ki kellett lépnem a nyomból, mert nem hallottak az előttem haladók, de ezt leszámítva tökéletes nap volt – emelte ki Iivo, aki nagy fölénnyel nyerte a futamot, célba érése után pedig ünneplésével a portugál futballsztárt, Cristiano Ronaldót idézte. Síléceken eddig még nem láttuk a mozdulatot, viszont a portugál sosem ünnepelhette néhány órával korábban nővére találatát is.

Iivo Niskanennek a szakaszsiker nem volt elég ahhoz, hogy átvegye a sárga trikóját, az éllovas Johannes Høsflot Klæbo mögött 36 másodperc a hátránya.

A testvérek sikere az alig egy hónap múlva kezdődő, pekingi téli olimpiára is biztató jel, hiszen Kínában is klasszikus stílusban rendezik majd az egyenkénti indításos versenyeket. Az ötkarikás programban a két versenyt két különböző napon bonyolítják le, 2014-ben, Szocsiban viszont már a csapat sprintben közel volt a család az egy napon szerzett két aranyéremhez: akkor Kerttu Aino-Kaisa Saarinennel ezüstérmes lett, majd a férfiak között, Sami Jauhojärvi társaként Iivo aranyérmet szerzett – utóbbi 2018-ban, 50 km-en egyéni olimpiai bajnoki címet is szerzett.

A Tour de Ski december 31-én, Oberstdorfban folytatódik, majd január 4-én, a hatodik szakasszal, a hagyományos hegymászással ér véget.

Két magyar indulója is volt a Tour de Skinek, ők azonban a folytatásban már nem vehetnek részt, mert a szerdai szakaszon mind Kónya Ádám (100.), mind Lágler Kristóf (102.) az időlimiten túl ért célba. Kónya mind a sprint, mind a 15 km futamában legyőzte Láglert, kettejük különversenye az olimpia miatt lehet érdekes, ugyanis bár mindketten teljesítették az ötkarikás indulás feltételeit, Magyarországnak minden bizonnyal csak egy férfisífutó-kvóta jut.

Borítókép: A 2014-es olimpián Iivo Niskanen (piros trikóban, középen) arany-, Kerttu Niskanen (jobbra, zöld trikóban) ezüstérmet ünnepelhetett (Fotó: AFP/Alberto Pizzoli)