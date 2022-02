Megszerezte az aranyérmet, amire igazán fájt a foga

A norvég síugrók olimpiai felkészülését alaposan megnehezítette a koronavírus: a négy évvel ezelőtti győztes csapat két tagja, Daniel-André Tande és Johann André Forfang megfertőződött, s kontaktszemélyként a kirobbanó formában lévő Marius Lindviknek is ki kellett hagynia egy január versenyhétvégét.

Lindviket elkerülte a vírus, és Németországban megnyerte az olimpia előtti utolsó világkupaversenyt is. Pekingben is remek ugrásokat mutatott be, normál- és nagysáncon is ő nyerte meg a selejtezőt, az első egyéni viadalon azonban hibázott, és csak hetedik lett.

Nagysáncon viszont már nem talált legyőzőre: mind a két ugrásával eljutott 140 méterig, és ő lett a bajnok a normálsánc győztesét, Kobajasi Rjojut, valamint a világkupa-éllovas Karl Geigert megelőzve. A dobogó kiválóan érzékeltette az idei erőviszonyokat, hiszen ez a három versenyző tudott idén egynél több vk-versenyt nyerni.

Idén egyáltalán nem mutatott jó formát, viszont szocsi és phjongcshangi győzelme után Kamil Stoch az olimpiai nagysáncos versenyen ismét szépen ugrott, azonban 4.1 ponttal lemaradt a dobogóról. A négyszeres ötkarikás aranyérmes Simon Ammann huszonötödik helyen zárt utolsó, hetedik olimpiáján.

A huszonhárom éves Lindvik vk-versenyeket nyert már korábban, de az olimpiai siker az első igazán nagy diadala. A norvég síugró két éve, a Négysáncversenyen robbant be az élmezőnybe összetett második helyével, amelyet idén is megismételt. S tavaly is könnyen dobogós lehetett volna a sportág legendás viadalán, ha nem kell kihagyni két állomást elfertőződött bölcsességfoga miatt.

A pekingi nagysáncon viszont már semmi sem fogott ki rajta.

XXIV. téli olimpia (Peking), síugrás, férfi nagysánc

1. Marius Lindvik (Norvégia)

2. Kobajasi Rjoju (Japán)

3. Karl Geiger (Németország)

Borítókép: Marius Lindvik az aranysisak mellé egy aranyérmet is szerzett (Fotó: EPA/Christian Bruna)