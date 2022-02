Nem ereszti az oroszokat az átok, elúszott a biztos győzelem

Eduard Latyipov egyperces előnyben érkezett meg az utolsó lövészethez. Két hiba is bőven belefért volna, talán még három is. Úgy, hogy az orosz biatlonista az előző sorozatban nem rontott, az oroszoknak pedig összesen három hibájuk akadt addig. A váltóversenyben a négy csapattag kétszer-kétszer lő – három tartaléklőszerrel, tehát csak a negyedik hiba miatt kell büntetőkört futni.

Latyipov elsőre hatalmas tököt lőtt, többet tévesztett, mint amekkora a célkör átmérője. Aztán másodikra is rontott. Harmadikra is. Ekkor futott be a lőtérre a norvég, német, francia üldözőboly. Latyipov idegessége tovább fokozódott, negyedikre is mellédurrantott. Csak ötödikre talált be, majd még két tartaléklőszerrel. Ám a nagy hidegben, mínusz tizenöt fokban a lőszer betározása nehéz művelet, ezzel is időt vesztett. Mire lefutotta a két büntetőkört, csupán harmadikként jött vissza a pályára, s össze kellett szednie minden erejét ahhoz, hogy legalább a bronzérmet megmentse.

A norvégok ellentétes versenyt futottak. Első két emberük, Sturla Holm Laegreid és Tarjei Bö 1:20 perces hátrányt szedett össze, amiből Johannes Thingnes Bö csupán 20 másodpercet tudott lefaragni. Hajráemberük, Vetle Sjaastad Christiansen nem a futóteljesítményéről híres, viszont annál biztosabb kézzel lő. Neki bezzeg nem remegett meg a keze, mind a tíz lövése betalált. S mivel az utolsó sorozatban a franciák Pekingben már kétszeres aranyérmese, Quentin Fillon Maillet, valamint a németektől Philipp Nawrath is rontott, Christiansen nagy előnnyel hozta be győztesként a norvég váltót.

A társai persze boldogan várták a célban, s ünnepeltek a franciák is. Nem úgy az oroszok. A másik három ember becsületére legyen mondva, nem hagyták magára a célban persze összeroskadó Latyipovot, odaléptek hozzá, hogy megvigasztalják, s később Christiansennek is volt néhány jó szava hozzá.

Korábban, a 20 km-es versenyben az oroszoktól Makszim Cvetkovnak és Latyipovnak is egyetlen lövésen múlt az olimpiai bajnoki cím, sőt akkor még a dobogóról is leszorultak, most legalább bronzéremmel vigasztalódtak.

Johannes Bö a sprint- és a vegyes csapatverseny után már a harmadik aranyérmét szerezte – csakúgy, mint a hölgyek között honfitársa, Marte Olsbu Röiseland. A férfiaknak már csak tömegrajtos viadal van hátra a téli olimpián.

Sílövészet, férfi 4×7,5 km-es váltóverseny:

1. Norvégia (Sturla Holm Laegreid, Tarjei Bö, Johannes Bö, Vetle Sjaastad Christiansen) 1:19:50.2 óra (1+7 lőhiba)

2. Franciaország (Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Simon Desthieux, Quentin Fillon Maillet) +27.4 mp hátrány (0+9)

3. Oroszország (Szaid Karimulla Halili, Alekszander Loginov, Makszim Cvetkov, Eduard Latyipov) +45.3 (2+6)

4. Németország +1:04.3 perc (1+9)

5. Svédország +1:49.4 (1+13)

6. Kanada +1:56.3 (2+9)

Borítókép: Eduard Latyipov volt a verseny tragikus hőse (Fotó: AFP)