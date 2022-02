Schmitt Pál Liu Shaolin Sándor emberi tartását méltatja

Schmitt Pál Pekingből adott videóinterjút a Mandinernek. A magyar sportdiplomata elárulta, maga is percekig azt hitte, hogy Liu Shaolin Sándor olimpiai bajnok, ezért ő is csalódottan élte meg a kizárás. Ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy mivel még a pekingi téli olimpia javában zajlik, a versenyzők további esélyeinek és nyugodt felkészülés érdekében előre kell tekinteni, ahogy azt maga az érintett Liu Shaolin Sándor is nyilatkozta posztjában rendkívül sportszerűen. Schmitt Pál bízik benne, hogy a Liu fivérek akár már a ma délben kezdődő 1500 méteres versenyek során eredményesek lesznek.