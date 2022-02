Schmitt Pál utolsó alkalommal adott át aranyérmet

A 79 éves sportvezető kedden az MTI-nek elmondta, életkora miatt az év végéig a NOB tagja, ezért ez volt az utolsó lehetősége, hogy magyar versenyzőnek aranyérmet adjon át.

– A brazil NOB-tag barátom volt kijelölve az éremátadóra. Amikor kiderült, hogy Liu Shaoang nyerte az aranyérmet, gyorsan megkértem, hogy lépjen vissza a javamra, én szerettem volna átadni az aranyérmet. A brazil kollegám örömmel tett eleget kérésemnek. Így aztán engem ért az a megtiszteltetés, hogy az első magyar egyéni téli olimpiai bajnoknak átnyújthattam az aranyérmet – mondta Schmitt Pál, aki vívóként kétszeres olimpiai bajnok.

– Az aranyérmet tálcán kellett átadni, és már négy éve, Phjongcshangban is én adhattam át a férfi váltó tagjainak a történelmi első magyar téli olimpiai aranyat. Most mondtam Ádónak, hogy harmadszor már nem tudok neki aranyat adni, de nem miatta, hanem miattam, mert négy éve múlva Milánóban én már nem leszek a NOB tagja. Így aztán emocionálisan volt fontos, hogy most ott lehettem az éremosztón – tette hozzá Schmitt Pál, aki eredetileg a férfi váltó medálceremóniájára jelentkezett be.

Ezzel kapcsolatban megjegyezte:

– Szigorú szabályok vannak, már másfél hónappal ezelőtt jelentkeznünk kell, hogy melyik az az egy szám, amire szeretnénk kérni magunkat éremátadóra. Most szerencsém volt, hogy a brazil barátom lemondott a javamra.

Schmitt Pál elmondta, hogy 1983 óta tagja a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, és először az 1988-as szöuli olimpián volt módja magyar sportolók nyakába akasztani aranyérmet. Az elsők között volt akkor Gyulay Zsolt kajakos – a MOB január végén megválasztott új elnöke –, Martinek János öttusázó és Egerszegi Krisztina úszó.

A MOB tiszteletbeli elnöke kitért rá, hogy a short track csapatra most már mindig lehet számítani az érmek tekintetében, sorozatban a második olimpián szereztek aranyat, és most Pekingből több éremmel térnek haza.

– Remek, nevelő sport. Kell hozzá gyorsaság, erő, ügyesség, reakciókészség. Van benne izgalom, küzdelem. A fiatalok számára is ideális, remélem, hogy egyre többen űzik majd otthon – tette hozzá a 79 éves Schmitt Pál.

Borítókép: A férfi rövid pályás gyorskorcsolyázók 500 méteres versenyének eredményhirdetése a pekingi téli olimpián, középen Liu Shaoang (Fotó: MTI/Kovács Tamás)