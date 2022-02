"Sportemberek vagyunk, ez a munkánk" – férfias kisvárdai helytállás

Hotra Mykhailo, Artem Odintsov, Anton Kravcsenko, továbbá az immár kettős állampolgárságú Hei Viktor, Bohdan Melnyik, Heles Jaroszlav. Hat ukjrajnai kötődésű labdarúgója van a Kisvárdának, az utánpótláskorúakról nem is szólva, akik közül Ilija Kirjuhin Himics László és Nikita Honcsar is már az első keret kapuját ostromolja.

A sorsolás nem is lehetett volna mostohább a nyírségiekkel, szombaton kora délután a legtávolabbi első oszályú klub, a Zalaegerszeg vendégeként kellett pályára lépniük. Az első keret hat ukrajnai születésű játékosa közül öt is ott volt a keretben, hárman – Hei, Kravcsenko és Melnyik – egyenesen kezdőként. Ami azért is figyelemreméltó, mert pénteken a Vidi három ukrán futballistája nem vállalta a játékot, s a Ferencváros is előre bejelentette, ugyanígy tesz szombat este Olekszandr Zubkov is a Gyirmót elleni találkozón.