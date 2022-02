A kétgólos hátrány nem hátrány, ismét bizonyította a Paks

Több alapember is hiányzott a vendégcsapatból: a Fehérvár ukrán játékosai a hazájukban kialakult háborús helyzet miatt nem utaztak el Paksra. Michael Boris vezetőedző így négy helyen is változtatott a kezdőcsapaton az Újpest elleni elveszített mérkőzéshez képest.

Nem túlzás azt állítani, hogy a Paks meccsein nem lehet unatkozni. Ez ezúttal is így volt, hiszen már két perc elteltével elkezdődött a gólgyártás, igaz, a hazaiak nagy bánatára a Vidi szerzett vezetést. Alef észrevette a tizenhatos előterében magára hagyott Peter Zuljt, így a félpályáról előreívelte a labdát az osztrák középpályás felé. Zulj lekészítette magának a játékszert, majd a bal alsóba vágta azt. (0-1)

Újabb tíz perc múlva már kettővel ment a Fehérvár! Pinto lövésénél Lenzsér Bence blokkolt, a labda azonban Dárdai Pál elé került, aki állítgatás nélkül lőtt kapura. (0-2)

Persze a tolnaiakat sosem szabad leírni. Emlékezhetünk, egy hete a Kisvárda ellen is kétgólos hátrányból álltak fel, majd értek el 3-3-as döntetlent. A Fehérvár ellen a 19. percben kezdték meg a felzárkózást: Haraszti Zsolt a felezővonaltól iramodott meg Kovács Dániel kapuja felé. Senkitől sem zavartatva ért el a vendégek tizenhatosa elé, majd egy gyönyörű lövést eresztett meg a bal felsőbe. (1-2)

Kovács Dániel (fent) eszén háromszor jártak túl a paksiak. Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

Bőven akadt még ziccer mindkét oldalon, de nem született újabb (érvényes) gól egészen a 84. percig. Ekkor a góllövőlistát vezető Ádám Martin volt eredményes, Szabó János beadása után fejelt a kapuba. (2-2)

A hosszabbításban jött a feketeleves: Nagy Richárd szöglete után Lenzsér is gólt fejelt, így a Paks kétgólos hátrányból végül 3-2-re győzött. A fehérváriak pedig a remek kezdés ellenére ismét búslakodhatnak, zsinórban ötödik meccsüket is elbukták, ezzel egyúttal a negyedik helyet is a tabellán, amely immáron Bognár György csapatát illeti meg.

NB I, 22. forduló:

Paks–Fehérvár 3-2 (1-2)

gólszerzők: Haraszti (19.), Ádám (84.), Lenzsér (90+4.), ill. Zulj (3.), Dárdai (13.)

Borítókép: Ádám Martin (balra) megállíthatatlan, a Fehérvár ellen 21. gólját szerezte az NB I-ben (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)