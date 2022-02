„Tiétek az arany, srácok!” – újabb pozitív esetek Pekingben

Jarl Magnus Riiber négy éve, Phjongcshangban mind a két egyéni számban negyedik lett. A norvég északi összetettes azóta uralta a sífutásból és síugrásból álló sportágát, az elmúlt három idényben nagy fölénnyel nyerte meg a világkupa-sorozatot, és idén is csak azért nem vezet, mert kisebb sérülés miatt négy futamot is kihagyott.

Az olimpián azonban megint pórul járt Riiber: pozitív lett a PCR-tesztje, így a február 9-i, normál sáncos versenyről biztosan lemarad. A norvég versenyző az Instagramon üzent riválisainak.

– Tiétek az arany, srácok!

Riiber bejegyzésére több riválisa is szomorú fejjel reagált, köztük a címvédő, Eric Frenzel. Egy norvég síugróedző azonban úgy tudja, hogy azóta a német versenyzőnek is pozitív lett a PCR-tesztje, ahogy honfitársának, Terence Webernek is.

Amennyiben ez az információ helytálló – a németek hat, általuk egyelőre meg nem nevezett fertőzött olimpikonról számoltak be –, akkor a vk-pontverseny első hét helyezettjéből négy kihagyja az olimpia első versenyszámát a koronavírus miatt, miután az észt Kristjan Ilves pozitív vírustesztjét már korábban megerősítették.

Riiber csapattársait közeli kontaktnak minősítették, ám ők részt vehetnek a versenyen, ha az ilyenkor kötelező napi két PCR-teszt egyike sem hoz náluk pozitív eredményt. Az elkülönített sportolók abban bízhatnak, hogy a második egyéni versenyszámra, a nagy sáncra kikerülnek a karanténból. A szervezők pedig csak reménykednek benne, hogy a pozitív esetek nem teszik értelmetlenné a váltót, ahol csapatonként négy nem fertőzött sízőre van szükség.

A norvég olimpiai csapatból nem Riiber az egyetlen, aki pórul járt: a négy éve a síugrócsapattal olimpiai bajnok Daniel-André Tande és Johann André Forfang kihagyja a vasárnapi normál sáncos versenyt, a sífutó Heidi Weng és Simen Hegstad Krüger pedig a síatlont – utóbbi a szám címvédőjeként. Aggódhatnak a norvégok legnagyobb biatlonsztárjuk, Johannes Thingnes Boe miatt is, akit közeli kontaktnak minősítettek.

Megszenvedi a Covidot a műkorcsolyázók csapatversenye is: a németek és az ukránok már visszaléptek, a tízből nyolc csapat maradt versenyben ebben a bizarr kiesés versenyben.

Borítókép: Jarl Magnus Riiber is lemarad az első versenyszámról (Fotó: APA/AFP/Georg Hochmuth)