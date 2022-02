Világi Oszkár lett az ETO FC Győr tulajdonosa, a cél a féljutás

A győri Városházán csütörtök délelőtt a város sportéletében jelentős változást érintő esemény kapcsán tartottak sajtótájékoztatót, amelyen bejelentették: az ETO FC Győr tulajdonosa a MOL-csoport vezérigazgató-helyettese, a DAC-ot is birtokoló Világi Oszkár lett – írja az Nso.hu.

A sajtótájékoztató kezdetén Dézsi Csaba András, Győr polgármestere felidézte, hogyan sikerült Világi Oszkárt meggyőznie arról, hogy legyen az ETO tulajdonosa.

– Nem lehet úgy NB I-es futballt csinálni, hogy az NB II tizedik helyét célozzuk meg. Világi Oszkár célja viszont az élvonal – fogalmazott a polgármester, majd köszönetet mondott a korábbi tulajdonosának, Mányi Józsefnek az elmúlt évekért.

– A korábbi felkéréseket, hogy más csapatoknál legyek résztulajdonos, vagy akár kizárásos tulajdonos is, mind elutasítottam, mégpedig azért, mert egy csapat is óriási terhet jelent. A Győr esetében azért tettem kivételt, mert itt éreztem azt, amit a DAC-nál is: közösséget tudunk teremteni, építeni és képviselni – mondta Világi Oszkár, aki hangsúlyozta: nem ígér mást a győrieknek a klubnál, mint munkát és munkát.

– Persze, hogy az NB I-be kell feljutni, ez a csapat létének az alapja. Van egy nagyon jó akadémia itt, Győrben, az onnan jövő fiataloknak át kell kerülniük a felnőttek közé. Ez nehéz munka, de én bízom benne, hogy sikerülni fog. Ha a fiatalok átkerülnek az akadémiánkról a felnőttcsapathoz, akkor megnyílik számukra az út a világ felé. Ez a küldetése az ETO-nak, hogy tehetséges fiatalokat neveljen – fogalmazott Világi Oszkár.

Újságírói kérdésre felelve az új tulajdonos elárulta: ő adna ugyan időt és bizalmat a mostani csapatnak, de a következő idényt már mindenképpen úgy kell kezdeni, hogy a csapat a feljutásért küzdjön.

Az ETO FC Győr a húszcsapatos NB II-ben jelenleg a hetedik helyen áll.

Borítókép: A DAC sárga-kék színe mellett immár a zöld-fehér is Világi Oszkár klubszínei közé tartozik (Fotó: Világgazdaság/Móricz-Sabján Simon)