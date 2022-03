A magyar válogatott kulcsembere is segíti az ukrajnai menekülteket

A Csakfoci szúrta ki, hogy Willi Orbán, a magyar labdarúgó-válogatott védője interjút adott a német Die Zeit nevű lapnak. Orbán a háborús veszélyről és az adakozásról is beszélt az interjúban. – A téma mindig a fejedben jár, még a pályán is. Amikor látod a képeket, amint civileket támadnak meg, és lakóházakat ágyúznak. Minden olyan közel van, ezért érint ez a háború mindannyiunkat – kezdte a 28-szoros válogatott labdarúgó. – Az első néhány nap nehéz volt. Legkésőbb bemelegítéskor viszont próbálsz a meccsre koncentrálni. De végül versenysportolóként kell viselkedni pályán, ahogyan mindig.

A rutinos játékos arról is beszélt, hogy ő személy szerint fél-e a háborútól. Mint ismert, Orbán lengyel és magyar gyökerekkel is rendelkezik, Ukrajna pedig mindkét országgal szomszédos.

– Valójában nem vagyok egy félős típus. Nagyon kevesen várták volna, hogy valaha is eljön az, hogy háború tör ki. A családom Kaiserslauternben él, így Ramstein, a nagy amerikai katonai bázis a közelben van. Beszámolnak arról, hogy minden nap gyakorlatokat tartanak ott, és a szokásosnál sokkal több vadászgép repül, ettől kényelmetlenül szoktam magam érezni.

Orbán megosztotta a nyilvánossággal, hogy a háború kezdete óta adakozik a bajba jutott embereknek. – Eddig szórványosan adományoztam különböző szervezeteknek. Az elmúlt hónapban többször is kapcsolatba léptem a Common Goallal, és a tervezettnél korábban kezdtem el velük dolgozni, mert az adományokra valószínűleg most nagyobb szükség van, mint valaha. Mi, labdarúgók kiváltságosak vagyunk, jól keresünk, ez nem titok. Most már tehetek azért, hogy segítsek az embereknek gyorsabb vagy jobb segítséget kapni. Dani Olmo és Konrad Laimer csapattársaim is egy ideje a Common Goalnál dolgoznak. De csak később tudtam meg, mert soha nem hozták nyilvánosságra. Az tény, hogy nekünk, labdarúgóknak társadalmi felelősségünk van, és egy ilyen helyzetben segítenünk kell.

Borítókép: Willi Orbán is támogatja a bajba jutott ukrajnai menekülteket (Fotó: AFP)